Zwei Spieler des Oberligisten wechseln in die Verbandsliga

Mert Ali Icmez: “Die ersten paar Wochen liefen für mich sehr gut. Ich konnte mich in die Mannschaft schnell einfügen und bin froh den Schritt hier her gemacht zu haben. Persönlich will ich mich bestmöglich weiterentwickeln, viel spielen und meine Qualitäten auf den Platz bringen um der Mannschaft zu helfen. Das Ziel mit dem Team ist ganz klar oben mit dabei zu sein mindestens Top 5.“

Alban Kastrati: “Nach meinem Wechsel nach Fellbach wurde ich super aufgenommen. Das Team, der Staff, das Umfeld, alles sehr positiv. Die ersten Wochen haben mir gezeigt, dass hier eine gute Truppe mit viel Potenzial zusammen ist. Persönlich möchte ich gesund bleiben, mich weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen. Mit dem Team will ich so erfolgreich wie möglich spielen, Punkte holen und sportlich wie menschlich meinen Teil dazu beitragen. Ich freue mich sehr auf die Saison und bin bereit, alles reinzuwerfen.“

Die Trainer Nico und Kirakos Gountoulas: “Mert ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Er zeichnet sich durch seine Schnelligkeit, seine Dribbelstärke und seinen unermüdlichen Drang zum Tor aus. Seine Vielseitigkeit und sein Einsatzwillen werden unserem Team sicherlich zugutekommen. Alban ist in der Innenverteidigung beheimatet. In den Zweikämpfen ist er äußerst stark und zeigt eine beeindruckende Zweikampfhärte. Er kommuniziert lautstark auf dem Platz, was die Defensive stärkt. Zudem verfügt er über gute Spielaufbauqualitäten und eine beachtliche Schnelligkeit, die ihm in der Verteidigung und beim Umschalten Vorteile verschafft.“