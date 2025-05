Zwei Spieler des KFC Uerdingen wechseln innerhalb der Regionalliga

“Ben bringt alle Komponenten mit, die man für einen guten Mittelfeldspieler braucht und ist trotz seines jungen Alters extrem weit. Er ist gegen den Ball stark und schafft viele Räume. Taktisch und technisch ist er auf einem guten Niveau. Ich bin mir sicher, dass wir an ihm sehr viel Freude haben und ihm bei seiner Entwicklung weiterhelfen können", teilt Trainer Fabian Lübbers in den Vereinsmedien mit.

Die offizielle Vorstellung von Angreifer Ciccarelli steht zwar noch aus, Informationen von FuPa decken sich aber mit denen des Reviersports, dass der ehemalige Spieler von Rot Weiss Ahlen, Türkspor Dortmund, Rot-Weiß Erfurt oder TSG Sprockhövel ebenfalls an das Lotter Kreuz wechselt. Beim KFC trug er die Nummer zehn, machte mit sieben Toren und fünf Vorlagen auf sich aufmerksam. Ciccarelli war der Top-Scorer des Vereins und wurde schon frühzeitig mit einem Verbleib in der Liga in Verbindung gebracht.

Die Sportfreunde Lotte geben aktuell Vollgas auf dem Transfermarkt. Gemeinsam mit dem FC Gütersloh (Vizemeister) war Lotte als Dritter die Überraschung der Saison, immerhin führte der Aufsteiger auch phasenweise die Tabelle an. Die Lübbers-Elf will auch weiter eine gute Rolle in der Liga spielen, dafür wird der Kader bereits gut verstärkt.