„Zwei Spiele, zwei Siege" – U23 des FC Deisenhofen bezwingt den SVU

U23-Coach Andreas Budell sagt: „Zwei Spiele, zwei Siege: Wir sind zufrieden.“ – Foto: FC Deisenhofen

Das Jahr läuft gut an für die U23 des FC Deisenhofen: Nach dem 6:1 bei Schlusslicht BCF Wolfratshausen bezwang das Bezirksliga-Team von Andreas Budell mit dem Sechsten SV Untermenzing nun auch einen wesentlich stärkeren Gegner. „Zwei Spiele, zwei Siege: Wir sind zufrieden“, so der Coach nach dem 2:1 (1:0)-Heimerfolg.

Nach einer fehlerhaften Anfangsphase dominierte der FCD die erste Halbzeit. „Wir hatten viele Ballgewinne, haben von hinten heraus den Ball gut laufen lassen, sind auch oft in den Sechzehner gekommen“, lobte Budell, Abstriche machte er jedoch in punkto Gefährlichkeit: „Der letzte Pass ist nicht angekommen, beim zweiten Ball waren wir nicht wach genug.“ Dazu war Florian Geck für Budell der „Man of the Match“. Bei Lukas Vollmers Versuch aus der Distanz war der Gäste-Keeper aber machtlos (24.). Budell fand es „bezeichnend, dass das 1:0 durch einen Fernschuss fiel.“