Zwei Spiele - zwei Siege für Balzfeld/Horrenberg

Nachdem Balzfeld/Horrenberg durch Tore von Zimprich (39. und 50. Minute), Monkam (66. Minute) und Taege (79. Minute) souverän gegen die FT Kirchheim 2 gewonnen hatte, trafen unsere Jungs auswärts auf den Heidelberger SC 2, die auch ihr letztes Spiel gewonnen hatten. Erfahrungsgemäß kann der Heidelberger SC 2 auch mal eine Wundertüte sein, die sehr schwer zu spielen ist. Dementsprechend waren die Auswärtsfahrer gewarnt. Die erste Hälfte der Partie kann dahingehend zusammengefasst werden, dass Balzfeld/Horrenberg überlegen das Spiel machte und die Heimmannschaft das Tor zum 1:0 durch Cebrian-Münnich in der 30. Minute erzielte. Nach der Pause das gleiche Bild, die Gäste waren überlegen, während der Heidelberger SC 2 immer mal wieder gefällig nach vorne spielte, ohne jedoch torgefährlich zu sein. Ungeachtet kleinerer Nicklichkeiten gegen Ende der Partie reichten insofern die zwei Tore von Ronellenfitsch M. (56. und 76. Minute) aus, um den verdienten Sieg nach Hause zu bringen.