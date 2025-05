Zwei Spiele, zwei Siege - dann bleiben wir drin!

Mit einem halben Auge wird auch auf den Liveticker aus Großrudestedt geschaut, denn man hat es in Leinefelde nicht mehr in der eigenen Hand. Trainer Sven Münster ist dennoch zuversichtlich, dass seine Mannschaft die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen wird.

"Wenn wir siegen mussten, dann haben wir das auch getan." so die optimistische Kampfansage von Sven Münster, der die schweren Gegner der Vorwochen bereits abgehakt hat, die seiner Mannschaft den ein oder anderen Extrapunkt hätten bescheren könne. Da dies nicht gelang muss nun eben wieder eine Pflichtaufgabe gemeistert werden. Mit dem Abstiegskampf kennen sich die Leinefelder mittlerweile aus. Sie wissen wie man im Saisonfinale die Ruhe behält und im Fotofinish doch noch den Ligaverbleib feiern kann. Letztes Jahr holte man aus den letzten 4 Spielen noch 10 Zähler und blieb am Ende knapp über dem Strich. Wenig Einfluss auf den Spielverlauf hat Sven Münster allerdings gegen Bad Tennstedt, da er selbst noch im Urlaub verweilt. So muss er hoffen, dass es auch am letzten Spieltag rechnerisch noch möglich ist und er nicht als möglicher Absteiger aus Kroatien zurückkehrt. Dies könnte passen, wenn Großrudestedt gegen Arenshausen einen Heimsieg landet und der SC Leinefelde sein Heimspiel gegen Bad Tennstedt nicht gewinnt.