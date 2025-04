Zwei Spiele, zwei Gesichter: Olching schlägt Pfaffenhofen und verliert in Kaufering

Olching – Am Samstag schlugen die Amperstädter den FSV Pfaffenhofen mit 2:1 (0:1). Am Montag unterlagen sie dann dem VfL Kaufering mit 1:3 (0:2). Damit gehen auch die beiden Serien des SCO. Zu Hause haben sie heuer nur Siege gefeiert, auswärts warten sie dagegen weiter auf den ersten Dreier.

Am Samstag gegen Pfaffenhofen taten sich die Olchinger jedoch eine Halbzeit lang extrem schwer. „Wir sind überhaupt nicht in Spiel gekommen – weder mit noch ohne Ball“, erklärte Trainer Felix Mayer. Die Folge: das hochverdiente 0:1 durch Michael Senger nach einem Eckball (19.). Und auch danach spielte praktisch nur Pfaffenhofen. „Die müssen uns in der ersten Halbzeit eigentlich killen“, gab der SCO-Coach unumwunden zu. Doch das taten die Gäste nicht. Es blieb beim 0:1 zur Pause.

Da hatte Mayer bereits die Wende eingeleitet und seine Auswechselspieler Mitte der ersten Halbzeit zum Aufwärmen geschickt. Gleich drei von ihnen kamen zum Start der zweiten 45 Minuten: Jan Sostmann, Niklas Uhle und Maximilian Schwahn. „Und jeder davon hat gefruchtet“, freute sich Mayer über sein glückliches Wechselhändchen.

Neuzugang treibt Pfaffenhofen in den Wahnsinn

Dabei sei es ihm weniger darum gegangen, eine neue spielerische Komponente auf den Platz zu bringen. Vielmehr wollte der Coach eine andere Emotionalität auf dem Feld sehen. Und das tat er. Uhle und Sostmann warfen sich in jeden Zweikampf und Schwahn stellte in seinem zweiten Pflichtspiel für den SCO nicht nur seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Mit seiner Ekligkeit trieb auch die Gegner endgültig zur Weißglut, die sich schon zuvor in endlosen Diskussionen mit dem Schiedsrichtergespann verstrickt hatten und so völlig den Faden verloren.

Höhepunkt des Ganzen: Der gerade erst eingewechselte Bastian Fischer ließ sich von Schwahn zu einer Tätlichkeit hinreißen und kassierte die Rote Karte (90.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber die Partie bereits gedreht. Nach einer schönen Kombination musste Schwahn nur noch den Fuß reinhalten, um auszugleichen (58.). Und nur zwei Minuten später versenkte der Neuzugang den Ball per Direktabnahme aus 16 Metern flach im Eck (60.). Weil es die Olchinger aber versäumten, den Sack zuzumachen – Schwahn und Ferenc Ambrus scheiterten jeweils frei stehend, Agon Bashota zweimal per Freistoß am früheren Profi-Keeper Sebastian Kolbe – mussten die Gastgeber bis zum Schlusspfiff zittern.

Enttäuschung statt Ruck: Nicht giftig genug in Kaufering

Am Montag in Kaufering war dann von der Olchinger Moral nicht mehr viel übrig. Zwar habe man die ersten 20 Minuten das Spiel im Griff gehabt. „Nach vorne waren wir aber nicht zwingend genug“, monierte Mayer. Und spätestens mit der Kauferinger Führung habe man sich völlig aus dem Konzept bringen lassen. „Ein Geschenk“, meinte der SCO-Coach zu dem Fehlpass im Aufbauspiel, den Niklas Neuhaus, der jüngere Bruder des Gladbacher Nationalspielers Florian Neuhaus zum 1:0 verwertete (22.). Und noch vor der Pause legte Manuel Detmar das 2:0 nach (33.).