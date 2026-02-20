Zwei Spiele zum Restart! Vorsfelde will Revanche fürs Hinspiel

Eigentlich standen zum Re-Start drei Spiele statt, doch das Duell zwischen Volkmarode und dem MTV Gifhorn muss leider erneut abgesagt werden. Zwei Spiele stehen jedoch auf dem Programm und die haben es in sich..
Vorsfelde auf Platz zwei empfängt den elften, FT Braunschweig, die mit Neu-Coach Gian Luca Renner einige gute Ergebnisse in der Vorbereitung erzielten. Auch das Hinspiel gewannen die Braunschweiger mit 3:2, doch viel mehr gab es in der laufenden Saison nicht zu jubeln. Vorsfelde kann mit einem Sieg vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen, auch wenn man dann drei Spiele mehr als Gifhorn auf dem Konto hat.
Bleckenstedt ist beim Gastspiel gegen den SV Lengede klarer Favorit. Platz 15 gegen Platz vier und auch das Hinspiel gewannen die Germanen deutlich mit 5:1. Beachtlich dabei. Den Ehrentreffer für Lengede erzielte Nabil Musa, der im Winter zu Bleckenstedt wechselte und direkt auf seinen Ex-Club trifft. Bleckenstedt könnte mit einem Sieg an Göttingen 05 vorbeispringen
Beide Spiele starten am Sonntag um 14.00 Uhr