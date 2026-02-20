Zwei Spiele zum Restart! Vorsfelde will Revanche fürs Hinspiel

Vorsfelde auf Platz zwei empfängt den elften, FT Braunschweig, die mit Neu-Coach Gian Luca Renner einige gute Ergebnisse in der Vorbereitung erzielten. Auch das Hinspiel gewannen die Braunschweiger mit 3:2, doch viel mehr gab es in der laufenden Saison nicht zu jubeln. Vorsfelde kann mit einem Sieg vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen, auch wenn man dann drei Spiele mehr als Gifhorn auf dem Konto hat.