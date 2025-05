"... zwei Spiele schmälern nicht unsere Leistung"

FuPa Thüringen: Hallo Christian, ihr habt zuletzt zweimal in Folge verloren und dabei 11 Gegentore in Summe kassiert. Warum gab es zuletzt so viele Gegentreffer?

Christian Kummer: "... weil Fehler passieren, gerade einer jungen Mannschaft wie Unserer. Es kann eben passieren, dass man in solch wichtigen Spielen auch mal patzt. Gegen Arnstadt waren wir nicht wirklich gut, aber haben beim 3:3 alle Karten in der Hand. Gegen Fahner Höhe haben uns individuelle Abwehrfehler mehrfach zurück geworfen. Wenn man 11 Gegentore in zwei Spielen bekommt und in 25 Spielen davor nur 16, dann ist das sehr bitter und schwer zu verdauen. Dennoch möchte ich die Moral der Truppe hervorheben, die sich gegen Fahner Höhe nie aufgegeben hat und ich hoffe das war ein Moment, der für die nächste Saison noch sehr wertvoll sein kann."

FuPa Thüringen: Welche Ziele habt ihr für die letzten drei Spiele? Habt ihr die Meisterschaft schon abgeschrieben?

Christian: Die Meisterschaft ist für uns eigentlich abgehakt. Rechnerisch ist sicherlich alles möglich, aber man muss auch realistisch sein. Fahner Höhe und Heiligenstadt sind sehr stabil, da wird eventuell auch gar nichts mehr in der Konstellation passieren. Schade, dass wir aus diesem Trio als Erster abreißen lassen mussten. Wir werden unter den möglichen Bedingungen alles daran setzen noch neun Punkte zu holen. Eventuell werden wir ein bisschen in der Aufstellung rotieren. Das wird die Trainingswoche zeigen. Die Saison ist eine sehr gute und sie wird es mit Saisonplatz Zwei oder Drei auch bleiben. Wir müssen unsere Leistung jetzt nicht wegen der zwei Spiele übermäßig schmälern. Diese Mannschaft kommt erst noch in ihre Blüte und es war ein weiterer Lernprozess.