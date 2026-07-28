Zwei Spiele: SCH blickt auf erfolgreichen Fußball-Sonntag zurück Mit dem Finale im Gilde-Cup und dem Testspiel gegen Drittligist TSV Havelse absolvierte der SC Hemmingen-Westerfeld gleich zwei anspruchsvolle Aufgaben an einem Tag von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Das Testspiel beim TSV Havelse entwickelte sich zu einer wertvollen Standortbestimmung für den SC Hemmingen-Westerfeld. Trotz einer engagierten Vorstellung lag der Oberliga-Aufsteiger zur Pause mit 1:3 zurück. Besonders Neuzugang Alexander Guiddir, der erst wenige Tage zuvor vom FC Schalke 04 nach Garbsen gewechselt war, stellte die Defensive mit seiner Physis und Schnelligkeit immer wieder vor schwierige Aufgaben.

Dennoch ließ sich der SC davon nicht beeindrucken. Vor allem zwischen der 20. und 38. Minute übernahm die Mannschaft phasenweise die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Torchancen. Cenan Aslan erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich, weitere Treffer verhinderten jedoch fehlende Konsequenz im Abschluss und ein gut organisierter Gegner. Aufholjagd bleibt unbelohnt Nach dem Seitenwechsel belohnte sich der SC für seinen couragierten Auftritt. Ben Biehl verkürzte zunächst mit einem sehenswerten Freistoß, ehe Luc Fender die Partie mit einem Doppelpack zwischenzeitlich zugunsten der Hemminger drehte.

In der Schlussphase machte sich jedoch die hohe Belastung der vergangenen Vorbereitungswochen bemerkbar. Der TSV Havelse erhöhte den Druck, glich zunächst aus und entschied die Begegnung schließlich mit der letzten Aktion des Spiels für sich. Eine besondere Rolle nahm dabei erneut Ben Biehl ein. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Torhüter Thore Thölke rückte der Allrounder für die letzten 20 Minuten zwischen die Pfosten und stellte sich damit in den Dienst der Mannschaft.