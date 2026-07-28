Zwei Spiele: SCH blickt auf erfolgreichen Fußball-Sonntag zurück

Das Testspiel beim TSV Havelse entwickelte sich zu einer wertvollen Standortbestimmung für den SC Hemmingen-Westerfeld. Trotz einer engagierten Vorstellung lag der Oberliga-Aufsteiger zur Pause mit 1:3 zurück. Besonders Neuzugang Alexander Guiddir, der erst wenige Tage zuvor vom FC Schalke 04 nach Garbsen gewechselt war, stellte die Defensive mit seiner Physis und Schnelligkeit immer wieder vor schwierige Aufgaben.
Dennoch ließ sich der SC davon nicht beeindrucken. Vor allem zwischen der 20. und 38. Minute übernahm die Mannschaft phasenweise die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Torchancen. Cenan Aslan erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich, weitere Treffer verhinderten jedoch fehlende Konsequenz im Abschluss und ein gut organisierter Gegner.
Nach dem Seitenwechsel belohnte sich der SC für seinen couragierten Auftritt. Ben Biehl verkürzte zunächst mit einem sehenswerten Freistoß, ehe Luc Fender die Partie mit einem Doppelpack zwischenzeitlich zugunsten der Hemminger drehte.
In der Schlussphase machte sich jedoch die hohe Belastung der vergangenen Vorbereitungswochen bemerkbar. Der TSV Havelse erhöhte den Druck, glich zunächst aus und entschied die Begegnung schließlich mit der letzten Aktion des Spiels für sich.
Eine besondere Rolle nahm dabei erneut Ben Biehl ein. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Torhüter Thore Thölke rückte der Allrounder für die letzten 20 Minuten zwischen die Pfosten und stellte sich damit in den Dienst der Mannschaft.
Den Gilde-Cup konnte die Mannschaft in Ramlingen mit 6:4 im Elfmeterschießen für sich entscheiden.
Neben den sportlichen Erkenntnissen rückte an diesem Fußball-Sonntag vor allem der Teamgedanke in den Mittelpunkt. Zahlreiche Spieler aus der U19 sowie der zweiten Mannschaft unterstützten kurzfristig sowohl beim Testspiel in Havelse als auch parallel beim Gilde-Cup und trugen entscheidend dazu bei, dass beide Aufgaben personell bewältigt werden konnten.
Dieses vereinsübergreifende Miteinander unterstrich einmal mehr den Zusammenhalt innerhalb des SC Hemmingen-Westerfeld und zeigte, wie eng die einzelnen Mannschaften miteinander verzahnt sind.
Unabhängig vom Ergebnis gegen den Drittligisten nimmt der Oberliga-Aufsteiger zahlreiche positive Eindrücke aus dem letzten Vorbereitungswochenende mit. Die Mannschaft präsentierte sich über weite Strecken mutig und spielerisch auf Augenhöhe, während gleichzeitig wichtige Erkenntnisse für die letzten Trainingseinheiten vor dem Pflichtspielauftakt gewonnen wurden.