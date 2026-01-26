Zwei Spiele in der Regionalliga sind bereits abgesagt

Am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost rollt erstmals nach der Winterpause wieder der Ball. Allerdings gibt es schon am heutigen Montag zwei Spielabsagen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo BFC Preussen BFC Preussen 19:00 live PUSH

Für beide Berliner Klubs fühlt sich dieser Neustart wie ein Prüfstein an – nur aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln. BFC Dynamo steckt als 15. tief im Schatten der Tabelle (18 Spiele, 17 Punkte, 20:30 Tore), jeder Punkt ist ein kleines Versprechen, dass der Winter keine Vorahnung war. BFC Preussen steht als Achter deutlich stabiler da (17 Spiele, 26 Punkte, 25:23 Tore) – und hat sogar noch Partien in der Hinterhand. Das Hinspiel am 3. Spieltag war knapp und bitter aus Preussen-Sicht: BFC Preussen – BFC Dynamo 1:2. Nun dreht sich die Perspektive: Dynamo braucht Wucht und Mut, Preussen will bestätigen, dass der Aufsteiger-Status kein Zufall ist. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Die BSG Chemie Leipzig teilt auf Instagram dies dazu mit: "Das Heimspiel der Chemiker gegen den Chemnitzer FC (20. Spieltag) am Freitag, 30. Januar 2026, wurde vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) abgesagt. Grund ist die Unbespielbarkeit des Platzes." ---

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg Hertha BSC Hertha BSC II 19:00 live PUSH

Ein Duell, das nach Rettungsring aussieht. FC Eilenburg ist 17. (19 Spiele, 12 Punkte, 17:35 Tore), Hertha BSC II steht als Elfter nicht frei von Sorgen (19 Spiele, 21 Punkte, 27:39 Tore). Beide kassieren viele Gegentore – und genau darin liegt die Nervensache dieses Spiels: Wer bleibt klar, wenn es hektisch wird? Das Hinspiel am 08.08.25 war torreich und deutlich: Hertha BSC II – FC Eilenburg 5:2. Eilenburg startet nach der Pause mit der Sehnsucht nach einem Signal, das über die Tabelle hinausgeht – Hertha II mit der Verpflichtung, nicht nur Tore zu schießen, sondern auch Stabilität zu finden. ---

Wenn die Rückrunde beginnt, zählt oft zuerst die Haltung – und diese beiden Teams sind in der Tabelle eng beieinander. FSV 63 Luckenwalde ist Neunter (18 Spiele, 26 Punkte, 23:25 Tore), 1. FC Magdeburg II Siebter (19 Spiele, 26 Punkte, 33:28 Tore) – punktgleich, aber mit unterschiedlichen Torbilanzen. Das Hinspiel am 09.08.25 war ein Statement für Luckenwalde: 1. FC Magdeburg II – FSV 63 Luckenwalde 1:2. Jetzt wird’s zum Rückspiel der kleinen Rechnungen: Magdeburg II will die direkte Antwort liefern, Luckenwalde den Beweis, dass der Hinrundenstich kein Zufall war. ---

Der Spitzenreiter tritt an – und mit ihm das Geräusch der Erwartung. 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Liga an (19 Spiele, 46 Punkte, 41:14 Tore) und trägt damit nicht nur das beste Punktepolster, sondern auch die größte Last: Jeder Gegner will genau gegen den Ersten den Winter abschütteln. ZFC Meuselwitz ist 13. (18 Spiele, 19 Punkte, 22:30 Tore) – nahe an der Kante, wo ein falscher Schritt den Abstiegskampf verschärft. Das Hinspiel am 10.08.25 war minimalistisch und gnadenlos: Lok Leipzig – Meuselwitz 1:0. Für Lok geht es um die Verteidigung der Pole und den Abstand zu Jena (41 Punkte), für Meuselwitz um das Gefühl, dass auch gegen den Primus mehr möglich ist als nur Widerstand. ---

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH

Auf dem Papier ist es ein Duell zwischen oben und unten – in der Realität ist es ein Spiel, das bei beiden Seiten sofort an die Nerven greift. FC Hertha 03 Zehlendorf ist Tabellenletzter (18., 17 Spiele, 8 Punkte, 14:33 Tore) und startet nach der Pause mit dem Wissen: Die Zeit wird nicht mehr. Hallescher FC kommt als Sechster (19 Spiele, 32 Punkte, 29:20 Tore) und gehört damit zur Verfolgergruppe hinter den Spitzenplätzen. Das Hinspiel am 09.08.25 war eindeutig: Hallescher FC – FC Hertha 03 Zehlendorf 5:1. Zehlendorf sucht nicht nur Punkte, sondern Würde und Widerstandskraft – Halle darf sich keine Nachlässigkeit erlauben, wenn der Blick nach oben ernst bleiben soll. ---

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena VSG Altglienicke Altglienicke 14:00 live PUSH

Hier steckt die große Rückrundenfrage drin: Wer bleibt dran am Spitzenreiter? FC Carl Zeiss Jena geht als Zweiter in den Neustart (19 Spiele, 41 Punkte, 38:18 Tore) und jagt Lok Leipzig (46). VSG Altglienicke steht als Fünfter ebenfalls in Schlagdistanz zur Spitzengruppe (19 Spiele, 34 Punkte, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 08.08.25 war eng und ein Erfolg für Altglienicke: VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena 2:1. Jena trägt also eine offene Rechnung – sportlich wie emotional. Altglienicke wiederum weiß, dass ein weiterer Nadelstich die Tabelle oben noch dichter macht und Jenas Ambitionen direkt trifft. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Der FSV Zwickau teilt dazu auf Instagram mit: "Aufgrund des erneuten Wintereinbruches sowie einer äußerst ungünstigen Wetterprognose für die kommenden Tage, kann das für Sonntag angesetzte Heimspiel gegen @babelsberg03 nicht wie geplant stattfinden. Das Spiel wurde heute Nachmittag durch den Nordostdeutschen Fußballverband bereits abgesetzt. Der Platz in der @ggz_arena ist komplett gefroren und mit einer geschlossen Schneedecke belegt. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit." ---

Ein Spiel zwischen Sehnsucht und Anspruch. Greifswalder FC ist 14. (19 Spiele, 19 Punkte, 21:29 Tore) und braucht dringend Zählbares, um nicht in die Abstiegszone gezogen zu werden. FC Rot-Weiß Erfurt kommt als Dritter (19 Spiele, 37 Punkte, 36:24 Tore) – und trägt damit den Anspruch, ganz vorn mitzumischen. Das Hinspiel am 10.08.25 war ein Drama auf engem Raum: Erfurt – Greifswald 3:2. Greifswald weiß also, dass man Erfurt wehtun kann – und genau dieses Wissen kann nach der Winterpause Kraft geben. Erfurt wiederum muss zeigen, dass Platz drei mehr ist als ein Zwischenstand: Wer oben bleiben will, darf bei einem Team aus dem unteren Tabellendrittel nicht nur reagieren, sondern muss das Spiel an sich ziehen.