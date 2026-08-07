 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

Zwei Spiele in der Gruppenliga: Die Tipps der Redaktion

Teaser GL GI/MR: +++ Die Sportredaktion wirft einen Blick in die Glaskugel und tippt zwei Spiele aus der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Die Vorhersagen könnten dabei unterschiedlicher nicht sein +++

von Redaktion · Gestern, 17:03 Uhr · 0 Leser
Geht es nach einem Reporter der Sportredaktion Wetzlar, wird Paul Zint (am Ball) mit seinem Treffer für einen Punktgewinn des RSV Büblingshausen in Leihgestern sorgen. (Archivbild) © Isabel Althof
Geht es nach einem Reporter der Sportredaktion Wetzlar, wird Paul Zint (am Ball) mit seinem Treffer für einen Punktgewinn des RSV Büblingshausen in Leihgestern sorgen. (Archivbild) © Isabel Althof

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Wetzlar . Nein, die Lottozahlen kann die Sportredaktion von mittelhessen.de nicht vorhersagen. Aber: Ahnung vom Fußball hat sie schon. Zumindest glauben das die Reporter. Um es zu beweisen, haben sie sich zwei Hits in der Fußball-Gruppenliga ausgesucht und wagen eine Prognose.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.