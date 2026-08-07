Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Zwei Spiele in der Gruppenliga: Die Tipps der Redaktion
Teaser GL GI/MR: +++ Die Sportredaktion wirft einen Blick in die Glaskugel und tippt zwei Spiele aus der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Die Vorhersagen könnten dabei unterschiedlicher nicht sein +++
Wetzlar . Nein, die Lottozahlen kann die Sportredaktion von mittelhessen.de nicht vorhersagen. Aber: Ahnung vom Fußball hat sie schon. Zumindest glauben das die Reporter. Um es zu beweisen, haben sie sich zwei Hits in der Fußball-Gruppenliga ausgesucht und wagen eine Prognose.