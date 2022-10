Stand am Dienstagabend noch ein 0:0 auf der Anzeigetafel, soll zu Gast beim VfB Hallbergmoos der nächste Memmingen-Dreier folgen. – Foto: Siegfried Rebhan

Zwei Spiele in 4 Tagen: Memminger Bewährungsprobe in Hallbergmoos 15. Spieltag in der Bayernliga Süd - Freitag: Memmingen gastiert nach nur zwei Tagen Pause in Hallbergmoos

Eine ungewohnte Belastung für den FC Memmingen, der erst am Dienstagabend beim FC Ingolstadt 04 II (0:0) im Einsatz war. Waren es zuletzt noch 17 Tage Bayernliga-Pause, hatten die Mannen von Trainer Stephan Baierl nun nur zwei Tage um das Spitzenspiel aus den Beinen zu bekommen: Denn schon am Freitag soll zu Gast beim VfB Hallbergmoos nicht nur die Ungeschlagen-Serie der letzten Wochen fortgesetzt werden, vor allem möchte der Aufsteiger seine Platzierung in der Verfolgergruppe festigen und weiter am aktuell Spitzenduo der Bayernliga Süd dranbleiben. Für den VfB Hallbergmoos, der weiter im Tabellenkeller feststeckt, stehen hingegen noch vor dem Winter ganz wichtige Partien auf dem Programm, um das rettende Ufer nicht schon früh in der Saison außer Sichtweite geraten zu lassen.