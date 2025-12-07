Zwei Spiele auf Mittwoch verlegt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die für den Sonntag angesetzten Spiele Bastendorf - Äischdall im 1.Bezirk der 1.Division und Lasauvage - Küntzig im 2.Bezirk der 2.Division wurden wegen Unbespielbarkeit der jeweiligen Plätze kurzfristig auf Mittwoch, den 10.Dezember um 20 Uhr verlegt. Dies teilte die FLF mit.