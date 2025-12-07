 2025-12-03T05:51:34.672Z

Zwei Spiele auf Mittwoch verlegt

Bastendorf - Äischdall & Lasauvage - Küntzig

Die für den Sonntag angesetzten Spiele Bastendorf - Äischdall im 1.Bezirk der 1.Division und Lasauvage - Küntzig im 2.Bezirk der 2.Division wurden wegen Unbespielbarkeit der jeweiligen Plätze kurzfristig auf Mittwoch, den 10.Dezember um 20 Uhr verlegt. Dies teilte die FLF mit.

Am Mittwoch

Mi., 10.12.2025, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
20:00live

Mi., 10.12.2025, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
20:00

