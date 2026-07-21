Zwei Spiele, 14 Tore: »Wilder, sehr emotionaler« Saisonauftakt Ereignisreiche Eröffnung der Spielzeit in der Bayernliga Nord. 20 Tore fielen bisher in fünf Partien, 14 davon in zwei Duellen... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der WFV und der kleine Jahn schenkten sich nichts. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Dieser Saisonstart macht wahrlich Lust auf mehr! Noch ist der 1. Spieltag, der wegen dem vorgezogenen Eröffnungsspiel und den Pokalpartien über eine Woche dauert, nicht abgeschlossen. Und bereits jetzt muss man (bereits wieder) genauer hinsehen, um keine der vielen Besonderheiten in der Bayernliga Nord zu verpassen. Ein schwieriges Unterfangen, wenn man alleine die sage und schreibe 20 Toren in den bisherigen fünf Aufeinandertreffen in Anbetracht zieht.

Besonders hervorgetan haben sich in dieser Hinsicht der Würzburger FV und der SSV Jahn Regensburg II sowie der FC Ingolstadt II und der FSV Stadeln. Beeindruckende 14 Treffer konnten in diesen beiden Duellen, die auf einen alles andere als geradlinigen Verlauf zurückblicken, verzeichnet werden. „Für die Zuschauer ist das natürlich toll“, weiß Stadelns Trainer Manfred Dedaj. „Die Trainer freuen sich darüber nicht so...“













Die Gründe, warum der 52-Jährige, am Samstagabend nicht wusste, ob er einfach nur mitstaunen oder sich über zwei verlorene Punkte ärgern soll, liegen mehr oder weniger auf der Hand. Im Hochpulsbereich sah er, wie seine Truppe in einem „wilden und sehr emotionalen Spiel“ zwar nie in Rückstand geraten ist, aber auf der anderen Seite die jeweiligen Vorsprünge auch nicht über die Zeit retten konnte. „Unsere Effizienz war überragend. Aber dass wir die Gegentore kassiert haben, war teilweise nicht so super.“



Aufgrund dreier kurzfristiger Ausfälle musste bei den Mittelfranken der ein oder andere Spieler von Beginn an ran, der noch nicht bei 100 Prozent ist. Diesen Akteuren hätte dann logischerweise „hinten raus die Körner“ gefehlt - zudem die Spielpraxis und in der Folge die Abstimmung mit den Nebenleuten. „Vor Anpfiff hätte ich den Punkt unterschrieben“, nach Spielende vielleicht nicht.











Bei Ingolstadt II vs. Stadeln wurde um jeden Ball gefightet. – Foto: Roland Schäfer





Während man als in Stadeln nach dem irren Saisonauftakt etwas hadert, freut man sich beim Würzburger FV nach dem 3:3 in der heimischen Zellerau gegen die Jahn-Reserve über einen Zähler, der sich laut Trainer Christian Breunig „wie ein Sieg anfühlt“. Erst konnten die Unterfranken einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen, ehe sie nicht einmal ein erneuter Gäste-Vorsprung aus der Bahn geworfen hat.









„Zuschauer und Mannschaft haben nie aufgegeben und immer daran geglaubt, dass wir zurückkommen. Diese Moral nehmen wir mit“ - in die Englische Woche und die weitere Saison, die hoffentlich so weitergeht, wie sie loslegt hat. Denn nicht nur Manfred Dedaj freut sich – auch nach dem Wechselbad der Autakt-Gefühle – auf das, „was da noch kommt“...