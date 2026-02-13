Zwei Spielabsagen in der Oberliga Westfalen

– Foto: Volkhard Patten

War der Naturrasenplatz am traditionsreichen Rhyneraner Papenloh, inmitten von Bäumen gelegen, schon früher im Winter so gut wie nie bespielbar, ist auch die vor knapp drei Jahren eingeweihte neue Heimspielstätte des SV Westfalia Rhynern bei der aktuell feuchten Witterung sehr anfällig. Das für Samstag angesetzte Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel in der Kümpel + Hellmeister Arena wurde vom Staffelleiter am Donnerstagnachmittag abgesetzt. Schon vor zwei Wochen fiel das Rhyneraner Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen aus. Auch gegen Türkspor Dortmund konnte Rhynern im Dezember nicht spielen.

UPDATE: Auch das Heimspiel des SV Lippstadt 08 (gegen die SG Finnentrop/Bamenohl) wurde am Freitagmittag abgesagt. Lippstadt nimmt wie Rhynern bekanntlich nur mit dem Hauptplatz in der Liebelt-Arena am Oberliga-Spielbetrieb teil. Der daneben liegende Kunstrasenplatz dient nur zu Trainings- und Testzwecken.

Es bleibt die Hoffnung, dass zumindest sieben Spiele des 22. Spieltags ausgetragen werden können. Diese Partien wurden inzwischen auf Kunstrasen verlegt. Im westfälischen Amateuroberhaus müssen inzwischen 15 Partien nachgeholt werden. Angesetzt sind bislang nur fünf davon.