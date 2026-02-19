Zwei Spielabsagen in der Landesliga

– Foto: Marcel Eichholz

In der Landesliga Nord waren vier Nachholspiele für den Samstag geplant. Schon jetzt sind zwei Begegnungen davon witterungsbedingt abgesagt.

In Schwedt treffen zwei Schwergewichte der Liga aufeinander, die beide den Anspruch haben, ganz oben dranzubleiben. Der FC Schwedt 02 rangiert mit 21 Punkten auf dem sechsten Platz und empfängt den Tabellenfünften aus Falkensee. Die Gäste sind mit 25 Punkten und einer starken Tordifferenz von +20 in einer glänzenden Ausgangslage. Da Falkensee erst 13 Spiele bestritten hat, könnte ein Auswärtssieg den Druck auf die Aufstiegsränge massiv erhöhen. In Schwedt wird um jeden Zentimeter gekämpft, denn für beide Teams ist ein Dreier Pflicht, um die Träume von der Brandenburgliga am Leben zu erhalten.

Gegensätzlicher könnten die Vorzeichen kaum sein: Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SG Bornim empfängt die SG Einheit Zepernick. Bornim steht mit nur zwei mageren Punkten aus 14 Spielen am Abgrund und braucht ein sportliches Wunder, um gegen die Übermacht zu bestehen. Zepernick hingegen reist als Tabellenvierter mit 29 Punkten und einer Tordifferenz von +19 an. Während die Gäste mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die zweitplatzierten Teams aus Schönow und Bernau herankommen können, geht es für Bornim nur noch um die Ehre und den verzweifelten Versuch, die drohende Schmach gegen einen Aufstiegsaspiranten abzuwenden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________