Allgemeines
Zwei Spielabsagen in der Landesliga

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

In der Landesliga, Staffel 4, steht der 19. Spieltag auf dem Programm. Allerdings gibt es bereits zwei Spielabsagen.

Wie wird das Stadtderby zwischen Türkspor Neul-Ulm und dem TSV Neu-Ulm enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Heute, 13:30 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
13:30

Der FC Wangen (Platz 7, 24 Punkte) holte zuletzt ein 1:1 in Mietingen, während die SSG Ulm 99 (Platz 2, 30 Punkte) mit dem 2:1 gegen Riedlingen ihre starke Form bestätigte. Die Hausherren wollen den Anschluss an die Top fünf halten, während die Ulmer weiter den zweiten Tabellenplatz verteidigen wollen. Die Partie verspricht Intensität, beide Teams bewegen sich seit Wochen auf hohem Niveau.
Morgen, 14:00 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt


Mi., 01.04.2026, 18:00 Uhr
SC Staig
SC StaigSC Staig
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
18:00live

Der SC Staig (Platz 12, 21 Punkte) verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Neu-Ulm. Der TSV 1889 Buch (Platz 8, 23 Punkte) dagegen tritt nach dem überzeugenden 5:0 gegen Bad Schussenried mit breiter Brust an. Für Staig geht es darum, nicht auf die direkten Abstiegsplätze abzurutschen, während Buch weiter nach oben klettern möchte.
Heute, 14:00 Uhr
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
14:00live

Das Neu-Ulmer Stadtderby steht an: Türkspor Neu-Ulm führt die Liga souverän mit 41 Punkten an und kommt mit dem Schwung eines 2:0-Siegs in Srbija. Der TSV Neu-Ulm (Platz 10, 22 Punkte) dagegen feierte zuletzt ein 1:0 gegen Staig und möchte dem Favoriten ein Bein stellen. Für Türkspor geht es darum, den Vorsprung an der Spitze auszubauen.

Heute, 14:00 Uhr
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
14:00

Der SV Reinstetten (Platz 6, 27 Punkte) holte sich in Biberach noch ein 1:1 und will nun vor heimischer Kulisse wieder dreifach punkten. Der Abstand auf Platz zwei beträgt für den SVR nur drei Puntke- Der FC Srbija Ulm (Platz 9, 23 Punkte) musste sich zuletzt dem Spitzenreiter 0:2 geschlagen geben und möchte in die Erfolgsspur zurückkehren.
Heute, 14:00 Uhr
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
14:00

Laupheim (Platz 4, 29 Punkte) musste in Blaubeuren eine 1:2-Niederlage hinnehmen und möchte nun im Derby nach drei Niederlagen in Folgen endlich wieder einen Sieg einfahren. Der FV Biberach/Riß (Platz 14, 18 Punkte) holte ein achtbares 1:1 gegen Reinstetten, steht aber weiter unter Druck. Die Ausgangslage ist klar: Olympia geht als Favorit ins Heimspiel, Biberach braucht jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Für die Hausherren ist ein Sieg Pflicht, um in der Spitzengruppe zu bleiben.
Heute, 14:00 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
14:00

Weiler (Platz 5, 29 Punkte) gewann jüngst 2:0 in Kressbronn, während Blaubeuren (Platz 3, 30 Punkte) mit dem 2:1 gegen Laupheim ein Ausrufezeichen setzte. Beide Mannschaften befinden sich in unmittelbarem Kontakt zu Platz zwei und könnten mit einem Sieg einen großen Schritt nach vorne machen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine interessante Partie freuen.
Heute, 14:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.


