Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Timo Babic
Zwei Spielabsagen in der Bezirksliga
Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.
Nichts wird es aus den für heute Abend angesetzten beiden Spielen in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Die Begegnungen zwischen dem FV Rot-Weiß Ebingen und dem TSV Straßberg sowie zwischen der Spvgg Trossingen und dem SV Kolbingen wurden aufgrund der Unbespielbarkeit der Sportplätze abgesagt. Neue Termine stehen bislang noch nicht fest.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.