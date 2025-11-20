 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Zwei Spielabsagen in der Bezirksliga

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

Nichts wird es aus den für heute Abend angesetzten beiden Spielen in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Die Begegnungen zwischen dem FV Rot-Weiß Ebingen und dem TSV Straßberg sowie zwischen der Spvgg Trossingen und dem SV Kolbingen wurden aufgrund der Unbespielbarkeit der Sportplätze abgesagt. Neue Termine stehen bislang noch nicht fest.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Heute, 19:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
Abgesagt

---

Heute, 19:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
Abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 020.11.2025, 18:45 Uhr
Timo BabicAutor