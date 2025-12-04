 2025-12-03T05:51:34.672Z

Zwei Spielabsagen gibt es in der Regionalliga

Überblick über den 22. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Der 22. Spieltag in der Regionalliga Nord wird nicht komplett stattfinden. Zwei Partien wurden bereits abgesagt.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
15:00live

Werder II hatte am vergangenen Wochenende aufgrund einer Absage spielfrei. Phönix wiederum kam beim 2:2 gegen HSC Hannover nicht über ein Remis hinaus und wirkt seit Wochen etwas instabiler. Die Lübecker haben Probleme, Spiele zu kontrollieren und Chancen zu verwerten. Dennoch spricht der Trend leicht für die Gäste – Phönix steht offensiv variabler da und will Platz fünf verteidigen. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für Phönix Lübeck.

Sa., 06.12.2025, 13:30 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
13:30live

Weiche Flensburg musste zuletzt einen herben Rückschlag hinnehmen: Das 0:1 gegen Emden tat weh und war ein kleiner Schritt zurück nach dem starken 4:1 gegen Werder II.
Hannover 96 II zeigte beim 1:1 in Norderstedt ordentliche Moral, bleibt aber ein Team voller Schwankungen. Besonders auswärts fehlt häufig die Konsequenz. Beide Teams stehen im Mittelfeld – ein typisches Spiel, das durch Intensität und einzelne individuelle Momente entschieden wird. Das Hinspiel endete mit einem 3:2-Sieg für Hannover 96 II.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
14:00live

Der VfB Lübeck kommt mit einem Unentschieden gegen das Schlusslicht St. Pauli II in diese Partie, doch die große Frage bleibt: Wie verkraftet die Capretti-Elf das 1:5 gegen Meppen und das Remis? Norderstedt hingegen holte einen wichtigen Punkt in Hannover und zeigte sich defensiv stabiler. Offensiv bleibt das Team jedoch harmlos. Lübeck geht als Favorit ins Spiel – alles andere als ein Heimsieg wäre ein weiterer Rückschlag in einer ohnehin wechselhaften Saison. Das Hinspiel endete mit einem 4:2-Sieg für den VfB Lübeck.

Sa., 06.12.2025, 16:00 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
16:00live

Oldenburg geht nach dem 1:1 am Millerntor mit gemischten Gefühlen in dieses Duell. Die Fossi-Elf ließ Chancen liegen und musste nach der frühen Führung das kräftezehrende Unterzahlspiel meistern. Der HSV II hingegen ist eines der Teams der Stunde: 5:1 gegen den HSC, 3:0 gegen Drochtersen/Assel – eine beeindruckende Serie. Lucas Anderer hat seine Mannschaft stabilisiert. Oldenburg braucht dringend Zählbares, um im Titelrennen zu bleiben. Doch leichter als gegen jeden anderen Gegner wird es gegen diesen formstarken HSV II sicher nicht. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den VfB Oldenburg.

Sa., 06.12.2025, 16:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
16:00live

Emden kämpfte lange mit sich selbst, setzte dann aber beim 1:0 in Flensburg ein starkes Ausrufezeichen. Eickhoff traf spät zum Sieg. Der HSC Hannover dagegen holte ein beachtliches 2:2 in Lübeck, zeigte aber gleichzeitig weiterhin defensive Anfälligkeiten. Ein intensives Duell ist zu erwarten – beide Teams brauchen Punkte, um den Abstand nach hinten zu vergrößern. Das Hinspiel endete mit einem 3:3-Unentschieden.

Sa., 06.12.2025, 17:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

So., 07.12.2025, 13:30 Uhr
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
Altona 93
Altona 93Altona 93
13:30live

Der Bremer SV festigte seine Mittelfeldposition mit dem 1:0 in Lohne und bleibt ein äußerst unangenehmer Gegner. Altona hat seit Wochen massive Probleme: Keine Konstanz, zu leichte Gegentore und zuletzt das abgesagte Spiel gegen Werder. Ein Punkt für Altona, nach fünf Spielen ohne Punkt, wäre schon ein Gewinn. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
15:00live

St. Pauli II holte zweimal in Folge 1:1 und scheint zumindest defensiv wieder etwas stabiler. Gegen Oldenburg gelang sogar ein Punkt. Jeddeloh reist mit dem 6:2 aus Schöningen im Gepäck an – beeindruckend, effektiv, variabel. Die Lindemann-Elf spielt eine bisher starke Saison und hat weiterhin Chancen auf die vorderen Plätze. Für St. Pauli II wird es ein harter Kampf gegen ein enorm gefestigtes Topteam. Das Hinspiel endete mit einem 7:1-Sieg für den SSV Jeddeloh.

04.12.2025
Patrick Freund