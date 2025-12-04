Zwei Spielabsagen gibt es in der Regionalliga

Werder II hatte am vergangenen Wochenende aufgrund einer Absage spielfrei. Phönix wiederum kam beim 2:2 gegen HSC Hannover nicht über ein Remis hinaus und wirkt seit Wochen etwas instabiler. Die Lübecker haben Probleme, Spiele zu kontrollieren und Chancen zu verwerten. Dennoch spricht der Trend leicht für die Gäste – Phönix steht offensiv variabler da und will Platz fünf verteidigen. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für Phönix Lübeck. ---

Sa., 06.12.2025, 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 Hannover 96 Hannover 96 II 13:30 live PUSH

Weiche Flensburg musste zuletzt einen herben Rückschlag hinnehmen: Das 0:1 gegen Emden tat weh und war ein kleiner Schritt zurück nach dem starken 4:1 gegen Werder II.

Hannover 96 II zeigte beim 1:1 in Norderstedt ordentliche Moral, bleibt aber ein Team voller Schwankungen. Besonders auswärts fehlt häufig die Konsequenz. Beide Teams stehen im Mittelfeld – ein typisches Spiel, das durch Intensität und einzelne individuelle Momente entschieden wird. Das Hinspiel endete mit einem 3:2-Sieg für Hannover 96 II. ---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 14:00 live PUSH

Der VfB Lübeck kommt mit einem Unentschieden gegen das Schlusslicht St. Pauli II in diese Partie, doch die große Frage bleibt: Wie verkraftet die Capretti-Elf das 1:5 gegen Meppen und das Remis? Norderstedt hingegen holte einen wichtigen Punkt in Hannover und zeigte sich defensiv stabiler. Offensiv bleibt das Team jedoch harmlos. Lübeck geht als Favorit ins Spiel – alles andere als ein Heimsieg wäre ein weiterer Rückschlag in einer ohnehin wechselhaften Saison. Das Hinspiel endete mit einem 4:2-Sieg für den VfB Lübeck. ---

Sa., 06.12.2025, 16:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg Hamburger SV Hamburger SV II 16:00 live PUSH

Oldenburg geht nach dem 1:1 am Millerntor mit gemischten Gefühlen in dieses Duell. Die Fossi-Elf ließ Chancen liegen und musste nach der frühen Führung das kräftezehrende Unterzahlspiel meistern. Der HSV II hingegen ist eines der Teams der Stunde: 5:1 gegen den HSC, 3:0 gegen Drochtersen/Assel – eine beeindruckende Serie. Lucas Anderer hat seine Mannschaft stabilisiert. Oldenburg braucht dringend Zählbares, um im Titelrennen zu bleiben. Doch leichter als gegen jeden anderen Gegner wird es gegen diesen formstarken HSV II sicher nicht. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den VfB Oldenburg. ---

Emden kämpfte lange mit sich selbst, setzte dann aber beim 1:0 in Flensburg ein starkes Ausrufezeichen. Eickhoff traf spät zum Sieg. Der HSC Hannover dagegen holte ein beachtliches 2:2 in Lübeck, zeigte aber gleichzeitig weiterhin defensive Anfälligkeiten. Ein intensives Duell ist zu erwarten – beide Teams brauchen Punkte, um den Abstand nach hinten zu vergrößern. Das Hinspiel endete mit einem 3:3-Unentschieden. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

So., 07.12.2025, 13:30 Uhr Bremer SV Bremer SV Altona 93 Altona 93 13:30 live PUSH

Der Bremer SV festigte seine Mittelfeldposition mit dem 1:0 in Lohne und bleibt ein äußerst unangenehmer Gegner. Altona hat seit Wochen massive Probleme: Keine Konstanz, zu leichte Gegentore und zuletzt das abgesagte Spiel gegen Werder. Ein Punkt für Altona, nach fünf Spielen ohne Punkt, wäre schon ein Gewinn. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. ---