Zwei Spielabsagen, Bredower SV dreht auf, FSV Viktoria Cottbus glänzt

– Foto: Lutz Knüpfer

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

RSV Eintracht 1949 II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 3:3 Ein Sechs-Tore-Drama bekamen die 60 Zuschauer in Stahnsdorf geboten. Die Reserve des RSV schien im ersten Durchgang bereits alles im Griff zu haben: Nach der Führung durch Lucas Anton Theisen (21.) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Leon Hipp (27.) schraubten Timon Rückwald (30.) und Noah von Oy (37.) das Ergebnis schnell auf eine komfortable 3:1-Pausenführung hoch. Doch Ketzin/Falkenrehde bewies im zweiten Spielabschnitt enorme Nehmerqualitäten. Mit viel Leidenschaft kämpften sich die Gäste zurück und belohnten sich durch Treffer von Christopher Lemke (71.) und Marc Jankowiak (79.) mit dem viel umjubelten 3:3-Unentschieden. SG Blau-Weiß Pessin – SV Kloster Lehnin 2:0 EinenTraumstart vor 132 Zuschauern erwischte die SG Blau-Weiß Pessin. Moritz Klimanski schockte die Gäste aus Lehnin in der 1. Spielminute mit der blitzschnellen Führung. Kloster Lehnin bemühte sich in der Folge um Struktur und Spielkontrolle, fand gegen die kompakt stehende Pessiner Defensive jedoch kaum ein Durchkommen. In der 56. Minute sorgte Hugo Alexander Zerbe schließlich mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. Die Hausherren verwalteten den Vorsprung danach bis zum Schlusspfiff.

SV Germania 90 Berge – SV Ziesar 31 abgesagt Die Begegnung zwischen der Germania aus Berge und dem SV Ziesar 31 wurde abgesagt. BSG Stahl Brandenburg II – SG Geltow 4:2 Vor 25 Zuschauern lieferte die Reserve der BSG Stahl eine über weite Strecken reife und dominante Vorstellung ab. Zum Matchwinner der ersten Halbzeit avancierte Ben Beckmann, der die Geltower Hintermannschaft mit einem Doppelpack (10., 44.) quasi im Alleingang zur 2:0-Halbzeitführung zerlegte. Direkt nach dem Seitenwechsel schraubten Luca Bischof (47.) und Leonard Koppe (53.) das Ergebnis auf 4:0 hoch. Geltow bewies in der verbleibenden Spielzeit immerhin noch Moral und betrieb durch späte Treffer von Julian Bocian (61.) und Richard Schreiber (89.) etwas Ergebniskosmetik.

Bredower SV 47 – Fortuna Babelsberg II 6:1 Das Spiel ging komplett als die große „Emran-Ramadani-Show“ in die Geschichte des Spieltags ein. Vor 89 Zuschauern präsentierte sich der Bredower Angreifer in Torlaune. Nach der frühen Führung durch Jerome Schneider (6.) zerlegte Ramadani die Babelsberger Reserve noch vor dem Seitenwechsel im Alleingang: Mit einem Viererpack (14., 16., 36., 40.) schoss er eine astronomische 5:1-Pausenführung heraus. Den einzigen Treffer für die Gäste erzielte Adrian Maurice Manzke (24.). Im zweiten Durchgang schaltete Bredow mehrere Gänge zurück, ehe Ive Seegebarth (90.) exakt mit dem Schlusspfiff den Deckel zum deklassierenden 6:1-Kantersieg draufmachte. FSV Babelsberg 74 II – SpG Groß Glienicke/Seeburg 5:0 Eine rundum gelungene und einseitige Angelegenheit war das Match in Babelsberg. Vor 50 Zuschauern diktierte die Heimelf von Beginn an das Geschehen nach Belieben. Thomas Kraus brach in der 10. Minute den Bann, ehe Julius Valentin Malow (40.) und Jakob Karl Lenz (45.) noch vor dem Pausenpfiff per Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgten. Die Spielgemeinschaft aus Groß Glienicke und Seeburg fand auch nach dem Seitenwechsel kein wirksames Gegenmittel. Erneut Malow (66.) mit seinem zweiten Tagestreffer sowie Maximilian Hoffmann (83.) schraubten das Ergebnis zum 5:0-Erfolg in die Höhe. SG Eintracht Friesack – SV Dallgow 47 3:2 Ein bis zur letzten Sekunde packendes Kampfspiel bekamen die 88 Zuschauer in Friesack geboten. Die Eintracht erwischte durch Pascal Richter (8.) den besseren Start. Direkt nach der Pause glich Dallgow durch Florian Thamm (47.) aus, doch Friesack schlug postwendend zurück: Lars Bialosscek (50.) stellte nur drei Minuten später die Führung wieder her. Als Rodrigo Lemes Dos Santos in der 82. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Messe gelesen. Dallgow warf in der Schlussphase jedoch alles nach vorne und verkürzte durch Elias Philipp (90.) noch einmal auf 3:2, doch die Friesacker Defensive zitterte den knappen Heimsieg über die Zeit. Werderaner FC Viktoria 1920 II – SG Michendorf II 3:4 Was für ein Sieben-Tore-Krimi in Werder! Vor 70 Zuschauern entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch, der im ersten Durchgang maßgeblich von einem Akteur geprägt wurde: Michendorfs Robby Hoffmann erwischte einen Sahnetag und erzielte in den ersten 45 Minuten einen Dreierpack (5., 26., 45.). Für die Reserve trafen Maximilian Ahne (11.) und Lukas Krukow (17.), sodass es mit einem knappen 2:3 in die Kabinen ging. Im zweiten Spielabschnitt blieb es eng: John Hermsdorf (79.) baute die Führung für Michendorf II zunächst aus, ehe Sebastian Lange (90.) in der Schlussminute noch einmal den Anschlusstreffer für Werder markierte – am Ende entführten die Gäste die drei Punkte beim knappen 3:4-Auswärtssieg jedoch knapp.

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Kreisoberliga Niederlausitz

SpG Drebkau/Kausche – SV Wacker 09 Ströbitz II 3:0

In Drebkau feierten die Hausherren einen Erfolg gegen Ströbitz. Zum Matchwinner avancierte Stephan Faber, der die Gäste-Defensive in der Anfangsphase quasi im Alleingang überrumpelte. Bereits in der 4. Minute besorgte er die blitzschnelle Führung, ehe er in der 24. Minute eiskalt zum 2:0 nachlegte. Ströbitz II bemühte sich im Anschluss zwar um Schadensbegrenzung, fand nach vorne jedoch keinerlei Mittel. Den endgültigen Schlusspunkt setzte Chris Portmann (84.) kurz vor dem Abpfiff mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

LSV Neustadt/Spree – SV Borussia 09 Welzow abgesagt

Die Partie zwischen dem LSV Neustadt und der Borussia aus Welzow wurde abgesagt.

SpG Kahren/Laubsdorf – BSV Chemie Tschernitz 3:5

Ein Acht-Tore-Spektakel bekamen die 63 Zuschauer in Kahren geboten. Die Gäste aus Tschernitz legten durch Ole Schmidke (2.) und Leon Zschummel (26.) stark vor, doch die Heim-Spielgemeinschaft schlug per Doppelschlag durch Alexander Jank (30.) und Niklas Lobedan (32.) zum 2:2 zurück. Tschernitz zeigte sich jedoch unbeeindruckt und holte sich noch vor dem Pausentee durch David Dörry (42.) und Sven Mettke (45.+2) die Führung zum 2:4-Halbzeitstand wieder. Im zweiten Durchgang machte Bill Nennewitz (75.) mit dem 2:5 alles klar, sodass der späte Treffer von Kahrens Leon Hoffmann (88.) zum 3:5 nur noch Kosmetik war.

SV Eiche Branitz – VfB Cottbus 97 2:2

An Dramatik kaum zu überbieten war das packende Duell vor 88 Zuschauern in Branitz. Der VfB erwischte den besseren Start und ging durch Nico Kruse (27.) in Führung, doch die „Eichen“ bewiesen eine tolle Moral und drehten das Spiel noch vor der Pause durch Tore von Sebastian Lindow (32.) und Sten Ole Assatzk (40.) in ein viel umjubeltes 2:1. Im zweiten Durchgang verteidigte Branitz die Führung mit Mann und Maus und schien schon wie der sichere Sieger. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) schlug das Schicksal zu: Ein unglückliches Eigentor von Sebastian Siebert bescherte den Gästen den schier unmöglichen 2:2-Ausgleich.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – FSV Viktoria 1897 Cottbus 1:6

Eine Demütigung musste die Spielgemeinschaft vor 50 Zuschauern auf eigenem Platz über sich ergehen lassen. Im Cottbuser Duell brannte die Viktoria ein Offensivfeuerwerk ab. Erst traf Chris Wycisk (14.), ehe Robert Kiesow (22.) und Niklas Kiesow (34.) eine komfortable 0:3-Pausenführung herausschossen. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Hausherren durch Eddie Mann (47.) kurz Hoffnung auf, doch die Viktoria blieb eiskalt. Christian Tscherning (54., 70.) und erneut Niklas Kiesow (62.) schraubten das Ergebnis zum 1:6-Kantersieg in die Höhe.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SG Blau-Weiß Schorbus 5:2

Vor 135 Zuschauern feierten die Gastgeber einen Heimerfolg. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und schossen durch einen Doppelpack von Felix Donath (2., 36.) und einen Treffer von Vincent Stühm (25.) eine schnelle 3:0-Führung heraus. Schorbus verkürzte zwar durch Marvin Schnabel (39.) vor der Pause, doch im zweiten Spielabschnitt machten Tobias Wolf (51.) und Stephan Klengel (74.) mit dem 5:1 alles klar. Der verwandelte Handelfmeter von Nico Bartelt (83.) zum 5:2 war am Ende nur noch Ergebniskosmetik auf dem Weg zum souveränen Heimsieg.

SV Fichte Kunersdorf – 1. FC Guben II 2:3

Ein packender und bis zur letzten Minute offener Fünf-Tore-Krimi entwickelte sich vor 80 Zuschauern in Kunersdorf. Die Reserve aus Guben schien die Partie im ersten Durchgang nach Treffern von Noah Pascal Schulze (34.) und Severin Falk (43.) beim Stand von 0:2 bereits voll im Griff zu haben. Kunersdorf kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und glich das Spiel durch einen von Leon Schlott verwandelten Foulelfmeter (55.) und das Tor von Franz Born (71.) sensationell zum 2:2 aus. Das letzte und entscheidende Wort hatten jedoch die Gäste: Nur vier Minuten nach dem Ausgleich war es erneut Noah Pascal Schulze (75.), der den dramatischen 2:3-Auswärtssieg für Guben II eintütete.

SpG Briesen/Dissen – FSV Spremberg 1895 3:1

In Briesen sahen die Zuschauer eine intensive Begegnung, bei der die Hausherren vor allem im zweiten Spielabschnitt den längeren Atem bewiesen. Maikel Krüger brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung, doch Spremberg biss sich in die Partie und kam durch Richard Wickord (37.) noch vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel avancierte schließlich Tom Bockner zum Matchwinner: Mit einem Doppelpack in der 59. und 80. Minute zerlegte er die Spremberger Hintermannschaft und sicherte seiner Mannschaft den umjubelten 3:1-Heimerfolg.

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