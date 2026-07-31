Zwei Spielabbrüche wegen Gewitter und ein »gerechtes Remis« im Derby

So wie in diesem vergangenen Duell zwischen Mauth und Grafenau gab's zwar auch heute wieder so manch heißen Zweikampf, doch die Begegnung hielt diesmal nicht, was sie im Vorfeld versprach. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Den beiden anderen Begegnungen machte der Wettergott einen Strich durch die Rechnung: Sowohl beim Nachbarschaftsderby zwischen Künzing und Osterhofen als auch im Duell Ruhmannsfelden gegen Obernzell-Erlau liesen einsetzender Regen samt Blitz und Donner die jeweiligen Teams unverrichter Dinge wieder vom Felde ziehen...

Drei Partien waren angesetzt an diesem Freitagabend in der Bezirksliga-Ost, nur eine konnte zu Ende gespielt werden, nämlich das Waidler-Derby zwischen Mauth und Grafenau, das nur wenige Höhepunkte bot und mit einem 1:1 Unentschieden endete.

Das Spiel aus Sicht von Alex Adam (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): "Das war heute von Anfang an ein eher verhaltenes Derby - ohne größere Ambitionen, fußballerisch kein Leckerbissen. Die erste halbe Stunde hatte Mauth etwas mehr vom Spiel, wobei sich das Chancenverhältnis die Waage hielt: Es gab für uns zwei guten Möglichkeiten - und auch für Mauth zweit gute Chancen. Vor dem Halbzeitpfiff haben wir uns etwas besser ins Spiel gebracht, sind durch Simon Raml per Kopfballtor in Führung gegangen.

Nach der Halbzeit hat Mauth etwas mehr gedrückt - und folglich den Ausgleich erzielt. Da hat bei uns in der Box etwas die Zuordnung gefehlt, wir haben Tolksdorf zu viel Platz überlassen. Danach haben sich beide Teams komplett neutralisiert. Es gab zwar noch den ein oder anderen Moment auf beiden Seiten, jedoch Zwingendes war nicht dabei. Die letzten zehn Minuten war geprägt von strömendem Regen - es hat gegossen wie aus Eimern! Die fußballerischen Aktivitäten gingen gegen Null. Wir hatten noch eine gute Gelegenheit, Mauth noch einen schönen Kopfball nach einer Ecke, den unser Keeper souverän geklärt hat. Unterm Strich ein gerechtes Remis."

Fazit von Daniel Seidl (Trainer beim FC Künzing) bis zum Abbruch: "Beim Spielstand von 1:0 für unsere Mannschaft hat der Schiedsrichter in Minute 43 aufgrund des Gewitters die Partie abgebrochen. Für uns natürlich eine bittere Pille, weil wir das Spiel bis dahin kontrolliert haben. Aber so sind die Regeln - und fürs Wetter kann keiner was. Vom Schiedsrichter war's die richtige Entscheidung, die Begegnung abzubrechen.