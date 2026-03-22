Zwei Spielabbrüche gibt es: Was ist passiert?

– Foto: Timo Babic

Der Fußball in Brandenburg sah sich am heutigen Sonntag mit zwei Spielabbrüchen konfrontiert. Sowohl in der 1. Kreisklasse B Havelland als auch in der Kreisklasse 2 Prignitz/Ruppin konnte jeweils eine Partie nicht über die volle reguläre Spielzeit von 90 Minuten ausgetragen werden. In beiden Fällen führten die gastgebenden Mannschaften zum Zeitpunkt des Abbruchs bereits deutlich mit drei Toren Vorsprung.

In der 1. Kreisklasse B Havelland kam es im Rahmen der Begegnung zwischen dem USV Potsdam und dem FC Blau-Weiß Stücken 1979 zu einem vorzeitigen Ende des Spielbetriebs. Die Partie wurde unmittelbar nach dem Ende der ersten Halbzeit abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Mannschaften bereits 45 Minuten absolviert, doch ein Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte erfolgte nicht mehr. Das Spiel endete somit vorzeitig, wobei der USV Potsdam bis zu diesem Moment eine klare Überlegenheit auf dem Spielfeld demonstriert hatte und mit einer deutlichen Führung in die Kabine gegangen war.

Die Gründe für den Abbruch in Potsdam liegen in der prekären Personalsituation der Gastmannschaft aus Stücken begründet. Der USV Potsdam gab hierzu eine detaillierte Erläuterung der Geschehnisse ab. Die personelle Schwächung des FC Blau-Weiß Stücken 1979 begann bereits vor dem Anpfiff und verschärfte sich während der ersten 45 Minuten massiv, was eine Fortführung des Spiels nach dem Seitenwechsel aus Sicht der Beteiligten unmöglich machte.

Sportlich war die erste Halbzeit in Potsdam maßgeblich durch die Offensivbemühungen der Heimmannschaft geprägt. In der 26. Spielminute eröffnete Konstantin Cachee den Torreigen und erzielte den Führungstreffer zum 1:0 für den USV Potsdam. Nur zehn Minuten später war es erneut Konstantin Cachee, der in der 36. Minute erfolgreich zum 2:0 abschloss und damit seinen Doppelpack perfektionierte. Den Schlusspunkt unter die sportlichen Ereignisse des ersten Durchgangs setzte Gabriel Salomon Dünow, der in der 41. Spielminute zum 3:0-Pausenstand traf.

Offizielles Statement des USV Potsdam zum Abbruch

Der USV Potsdam konkretisierte die Situation gegenüber FuPa wie folgt: "Das Spiel ging 3:0 für uns aus und wurde zur Halbzeit abgebrochen. Der Gegner kam nur zu zehnt an und zur Halbzeit haben sich 3 weitere Spieler verletzt gemeldet, weswegen das Spiel abgebrochen wurde." Diese Schilderung verdeutlicht, dass die Anzahl der einsatzfähigen Spieler aufseiten des FC Blau-Weiß Stücken 1979 zur Halbzeitpause so weit gesunken war, dass die Fortsetzung der Partie unter regulären Bedingungen nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Einleitung des Verfahrens vor dem Sportgericht

Nach dem vorzeitigen Ende der Begegnung in der 1. Kreisklasse B Havelland ist nun der administrative Weg vorgezeichnet. Sowohl der USV Potsdam als auch der FC Blau-Weiß Stücken 1979 sind dazu aufgerufen, ihre offiziellen Statements zum Hergang und zu den Ursachen des Abbruchs abzugeben. Ebenso wird der leitende Schiedsrichter seinen Bericht dem zuständigen Sportgericht vorlegen. Erst auf Basis dieser gesammelten Stellungnahmen wird das Sportgericht eine endgültige Entscheidung über die Wertung und die Rechtsfolgen der Partie treffen.

Spielabbruch nach der 70. Minute in Putlitz

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Kreisklasse 2 Prignitz/Ruppin bei der Begegnung zwischen dem Putlitzer SV 1921 II und der SG Einheit Pritzwalk 1952. In diesem Fall wurde das Spiel nach der 70. Spielminute abgebrochen. Anders als in der Partie im Havelland wurde hier ein erheblicher Teil der zweiten Halbzeit absolviert, bevor der Unparteiische die Begegnung vorzeitig beendete. Zum Zeitpunkt des Abbruchs in der 70. Minute lautete der Spielstand ebenfalls 3:0 zugunsten der Heimmannschaft des Putlitzer SV 1921 II.

Die Torschützen des Putlitzer SV 1921 II

Auch in Putlitz fielen sämtliche Treffer bereits in der ersten Halbzeit der Begegnung. David Stammer brachte den Putlitzer SV 1921 II in der 13. Spielminute mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs baute Nico Nusche in der 34. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war es Pascal Edeling, der in der 45. Spielminute das Tor zum 3:0 erzielte. Dieser Stand hatte auch zum Zeitpunkt des späteren Spielabbruchs nach der 70. Minute noch Bestand.

Formelle Aufarbeitung in Prignitz/Ruppin

Wie im Fall der Begegnung in Potsdam wird auch der Spielabbruch zwischen dem Putlitzer SV 1921 II und der SG Einheit Pritzwalk 1952 ein Nachspiel vor dem Sportgericht haben. Es ist das übliche Verfahren eingeleitet worden, welches die Einholung von Berichten aller unmittelbar beteiligten Parteien vorsieht. Beide Clubs sowie der Unparteiische werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben, um den Vorfall umfassend zu dokumentieren und eine Grundlage für die gerichtliche Bewertung zu schaffen.

Ausblick auf die sportgerichtliche Entscheidung

Die endgültige Klärung beider Fälle obliegt nun der Sportgerichtsbarkeit. Die Sportgerichte werden nach Prüfung der eingereichten Stellungnahmen des USV Potsdam, des FC Blau-Weiß Stücken 1979, des Putlitzer SV 1921 II und der SG Einheit Pritzwalk 1952 sowie der Schiedsrichterberichte eine Entscheidung treffen.