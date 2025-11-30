Zwei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B5 Rems/Murr/Hall

Die Begegnung zwischen dem Großen Alexander Backnang II und der SGM Erbstetten II/TSG Backnang II wurde abgebrochen. Vom Großen Alexander Backnang kommen gegenüber FuPa diese Infos dazu: "Backnang: "In der 80. Minute gab es den Spielabbruch vonseiten Erbstetten, weil sie sich benachteiligt gefühlt haben vom Schiedsrichter und von seinen Entscheidungen. Spielstand war 1:0." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B3 Ostwürttemberg

Die Begegnung zwischen der SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen und dem FV Viktoria Wasseralfingen II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Die Partie wurde in der 56. Minute aufgrund einer schweren Verletzung abgebrochen. Zuvor hatte die SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen vor 60 Zuschauern einen guten Start erwischt und war durch Fabian Lehmann, der in der 18. Minute traf, mit 1:0 in Führung gegangen. Beide Mannschaften lieferten sich bis zum Abbruch ein intensives Spiel, doch die Gesundheit ging berechtigterweise vor. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________