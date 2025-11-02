Zwei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den heutigen Spielen zwei Spielabbrüche. Was war passiert?

2. Kreisklasse Nord Südbrandenburg

Das Spiel zwischen der TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau IIund der SpG SV Calau II/Müschen-Babow wurde abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt der SV Calau mit: "Einer unserer Spieler verletzte sich leider schwer in der 60. Minute." Vom SV Müschen/Babow kommen gegenüber FuPa diese Infos: "Das Spiel wurde in der 60. Minute wegen einer schweren Verletzung bei einem unserer Spieler abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir mit 2:1 geführt." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

Frauen-Kreisliga Ostbrandenburg

Die Begegnung zwischen der SpG 1. FC Frankfurt/Wiesenau und der SpG Herzfelde/Woltersdorf wurde ebenfalls abgebrochen. Der FC Wacker Herzfelde teilt auf FuPa-Anfrage dies mit: "Eine Spielerin von uns hat sich am Knie verletzt und musste vom RTW abgeholt. Es waren noch 10 Minuten zu spielen. Es stand zu dem Zeitpunkt 4:0 für Frankfurt/Wiesenau. Der Staffelleiter ist informiert. Wir wünschen gute Besserung." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

