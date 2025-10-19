Zwei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Frauen Regionenliga, Staffel 3

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Normannia Gmünd und dem 1. Göppinger SV wurde abgebrochen. Vom 1. FC Normannia Gmünd kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Das Spiel wurde von Göppingen aufgrund Spielermangels abgebrochen. Göppingen ist nur zu 10 angereist. Das Spiel wurde in der 43/44. Minute abgebrochen. Da stand es 6:0." Der 1. Göppinger SV hat dies gegenüber FuPa mitgeteilt: "Unser Spiel wurde ca. in der 40. Minute aufgrund Spielermangel beendet. Wir lagen mit 0:6 hinten." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B1 Enz-Murr

Die Begegnung zwischen dem VfB Tamm II und der SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf FuPa-Anfrage teilt der VfB Tamm mit: "Der Schiedsrichter hat das Spiel beim Stand von 3:3 abgebrochen, da ein Spieler des 07 Ludwigsburg gegenüber dem Schiedsrichter tätlich geworden ist. Ein solches Verhalten ist absolut inakzeptabel. Das war in der 90. Spielminute." Von der SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll gegenüber FuPa diese Infos: "Es wurde in Minute 93, zwei Minuten vor Abpfiff, hektisch, angeblich wurde der Schiedsrichter geschubst. Es war dennoch, das sagen beide Seiten, ein faires Spiel. Der Schiedsrichter fuhr eine sehr harte Linie, für ihn waren die mündlichen Äußerungen das Problem." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

