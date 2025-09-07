Zwei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall

Die Begegnung zwischen der SGM Erbstetten/TSG Backnang II und dem TSC Murrhardt wurde abgebrochen. Vom TSC Murrhardt kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Die erste Unterbrechung fand in der 75. Minute statt bei einem Spielstand von 1:2 für den TSC. Unser Spieler wurde von 1-2 Zuschauern als „drecks Albaner“ beschimpft. Anschließend glich Erbstetten in der 92. Minute zum 2:2 aus und darauf hin rannte derselbe Zuschauer, der unseren Spieler beleidigt hatte, aufs Spielfeld rein und das war dann der der Grund, für den Schiedsrichter die Partie abzubrechen." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Kreisliga A1 Franken

Die Begegnung zwischen der SGM MassenbachHausen und dem TGV Dürrenzimmern wurde auch nicht zu Ende gespielt. Dies geschah wohl beim Stand von 3:2 nach der 76. Minute. Was anschließend passierte, ist noch unklar. Der TGV Dürrenzimmern teilt auf FuPa-Anfrage, dass er um Verständnis bittet und sich vorerst nicht dazu äußern möchte. Von der SGM MassenbachHausen kam bislang keine Reaktion. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

