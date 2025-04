Zwei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Punktspielen am heutigen Sonntag zwei Spielabbrüche. Was war passiert?

Kreisliga Uckermark

Die Begegnung zwischen dem SC Victoria 1914 Templin II und dem FC Husaria Schwedt wurde abgebrochen. Der SC Victoria 1914 Templin teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Husaria geht mit 1:0 in Führung, dann machen wir kurz vor der Halbzeit das 1:1 und in der zweiten Halbzeit das 2:1. In der 85. Minute kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem TW und IV von Husaria, bei dem sich der Husaria-Verteidiger schwer verletzte (Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch). Zuvor musste der Rettungswagen schon für einen unserer Spieler (1. Halbzeit) kommen (Verdacht auf Kreuzbandriss). Nach der zweiten Verletzung (85. Minute) wurde das Spiel dann beim Spielstand von 2:1 abgebrochen, weil viele Husaria-Spieler unter Schock standen." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.