Zwei Spielabbrüche gibt es am heutigen Sonntag: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B7 Neckar/Fils

Die Begegnung zwischen der TSG Zell unter Aichelberg und dem TSV Adelberg-Oberberken II wurde abgebrochen. Von der TSG Zell kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Bei Abbruch stand es 4:1. Bei den Adelbergern hat sich einer das Schlüsselbein gebrochen. Lange Unterbrechungspause & das Spiel wurde dann auf Wunsch Adelbergers Seite abgebrochen. Spielminute war ca. 25." Der TSV Adelberg-Oberberken hat dies gegenüber FuPa mitgeteilt: "Das Spiel musste beim Stand von 4:1 für Zell in der 23. Minute abgebrochen werden, nachdem ein Spieler unseres Teams in einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter gefallen ist und sich dabei das Schlüsselbein gebrochen hat. Die Versorgung des Spielers und der Abtransport durch den Rettungswagen haben insgesamt etwa 45 Minuten in Anspruch genommen. Da der Rasenplatz über keine Flutlichtanlage verfügt und es gegen 17:15 Uhr bereits dunkel wurde, konnte das Spiel anschließend nicht fortgesetzt werden." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Frauen-Bezirksliga Enz-Murr

Die Begegnung zwischen dem TSV Schafhausen und dem TSV Heimerdingen wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf FuPa-Anfrage teilt der TSV Schafhausen mit: "Das Spiel wurde in der 28. Minute bei einem Spielstand von 8:0 für uns abgebrochen. Die Heimerdingerinnen sind nur mit 8 Spielerinnen angereist, also haben wir auch nur zu acht gespielt. Die Torspielerin aus Heimerdingen hat sich im Laufe des Spiels verletzt, deren Kapitänin war wohl davor schon angeschlagen. Also wurde gemeinsam mit Gegnerinnen und dem Schiedsrichter entschieden, das Spiel abzubrechen." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________