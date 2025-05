Zwei Spielabbrüche: "Ein Spieler hat sich schwer verletzt"

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Punktspielen am heutigen Sonntag zwei Spielabbrüche. Was war passiert?

Kreisoberliga Havelland

Die Begegnung zwischen dem RSV Eintracht 1949 II und dem SV Ziesar 31 wurde abgebrochen. Der RSV Eintracht 1949 teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Ein Spieler von Ziesar ist leider sehr unglücklich auf dem Asphalt neben dem Platz ausgerutscht, als er probiert hatte, einen Ball im Spiel zu halten. Dabei hat er sich sein Fuß verdreht und die Hand wohl auch verletzt. Das alles passierte in der 15. Minute bei einem Spielstand von 0:0. Nach der Aktion haben sich die Gegner nicht mehr in der Lage gefühlt, das Spiel weiterzuführen und hatten die Schiedsrichter gefragt, ob das Spiel abgebrochen werden kann." Vom SV Ziesar kommen diese Infos: "Das Spiel wurde abgebrochen, da sich ein Spieler von uns schwer am Bein verletzt hat. 14. Minute ungefähr. Zu dem Zeitpunkt stand es 0:0." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.