Zwei Spielabbrüche: "Aufgrund der Wetterlage abgebrochen"

Frauen-Regionenliga, Staffel 4

Die Begegnung zwischen der SGM Locherhof/Mariazell und der SG SV Glatten/SV Hopfau wurde abgebrochen. Der SV Glatten teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Es stand 4:1 in der 61. Minute. Grund: Gewitterzelle." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Frauen-Bezirksliga Franken

Die Begegnung zwischen dem VfL Eberstadt 1904 und dem SV Heilbronn am Leinbach II wurde auch abgebrochen. Der SV Heilbronn am Leinbach teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Aufgrund des Gewitters. Abgebrochen wurde in der 70. Minute beim Spielstand von 6:1 für Eberstadt." Vom VfL Eberstadt kommen diese Infos: "Das Spiel wurde aufgrund der Wetterlage (Gewitter) abgebrochen. 6:1 war der Spielstand und es müsste ungefähr für 70-75. Spielminute gewesen sein." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

