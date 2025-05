Zwei Spielabbrüche an einem Tag in der Stadtliga Magdeburg

Zwei Partien standen in der Stadtliga Magdeburg am Sonnabend auf dem Programm, beide endeten mit demselben Ausgang: Spielabbruch. Sowohl das Duell zwischen Roter Stern Sudenburg II und dem MSV Börde II als auch die Begegnung zwischen dem Fermersleber SC und dem SV Beyendorf endete vorzeitig. Und beide Male aus demselben Grund.

„Sie kamen schon nur zu zehn an. Der elfte Mann kam eine Viertelstunde später“, berichtete Sterne-Trainer Daniel Fehlhauer über die personelle Not der Gäste: „Am Ende waren sie nur noch zu sechst.“

Dasselbe Schicksal teilten die Beyendorfer zu Gast in Fermersleben. „Sie waren am Anfang nur neun, dann zu zehnt und zur Halbzeit nur noch sechs“, erklärte FSV-Abteilungsleiter John Thiele. Die Fermersleber lagen zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 6:0, die Sterne in der 70. Minute mit 10:0 vorne. Nun entscheidet das Sportgericht über die Wertung.