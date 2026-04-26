Zwei Spielabbrüche an einem Tag in der Frauen-Landesliga

Schon am Mittwochabend hätten die Fußballerinnen des FC Stahl Aken den Besuch aus Ottersleben bekommen sollen. Die VfB-Frauen mussten ihr Antreten allerdings personalbedingt absagen, weshalb auch das Heimrecht für das erneute Treffen am Sonntag aus der Landeshauptstadt nach Aken wechselte. Doch auch dieses Mal sah es personell nicht rosig aus: Mit nur acht Spielerinnen reiste der VfB nach Aken.

Aus der numerischen Überzahl konnten die Stahl-Frauen nach einer Anfangsviertelstunde ohne Treffer dann auch Profit schlagen. Julia Libke, Sandra Hermann, Angelina Degen, Franziska Raschke, Lilly Krauß und Franziska Jesiolkowski brachten die Gastgeberinnen schon zur Pause mit 6:0 in Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff sorgte Sophia Thiele noch für das 7:0, ehe die Partie abgebrochen wurde. Aufgrund von Verletzungen waren die schon in Unterzahl angetretenen Gäste nicht mehr spielfähig.

Ganz ähnlich wie in Aken verlief am Sonntag auch die Landesliga-Partie in Sandersdorf. Mit nur acht Spielerinnen waren die Frauen des SV Allstedt die 90 Kilometer lange Reise zur SG Union II angetreten. Die Sandersdorferinnen sorgten ebenfalls schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse.

Viererpackerin Lenja Hoppe, Doppelpackerin Klara Leonhardt sowie Sandra Schinnerling stellten nach einer guten halben Stunde bereits auf 7:0 für die Gastgeberinnen. Kurz vor der regulären Halbzeit folgte der Abbruch, weil die Allstedterinnen nach Verletzungen die Mindestanzahl an Spielerinnen unterschritten hatten.