Zwei späte Treffer ins Herz: Spitzenduo patzt zum Rückrundenstart

TuS Marialinden – SSV Bornheim 3:2

TuS Marialinden: Sebastian Smolka, Rene Engelbertz, Florian Semmler, Fabian Studen, Benjamin Post, Nick Unterbäumer (90. Luke Janzen), Luke Roggendorf (84. Sezgin Kanli), Cem Caylali, Andre Peters, Carlos Nieto Y Schötz (75. Valeri Tsetshkladze), Maik Maier - Trainer: Sascha Zinken - Trainer: Dino Arslanovic

SSV Bornheim: Lukas Berger, Sönke Weber (84. Patrick Korfant), Kevin Biermann, Marius Jennes (88. Luis Rath), Atemlefeh Morfaw, Nils Wolters (77. Meik Tschaikowski), Nick Mwaura Hirschfeld, Luca-Maximilian Reuschenbach (79. Yves Rachl), Luca Fadel, Mohamed Zaim, Romello Ahr - Trainer: Andreas Biermann - Trainer: Patrick Schmitz

Schiedsrichter: Yusuf Calkam - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Cem Caylali (13. Foulelfmeter), 1:1 Kevin Biermann (38. Foulelfmeter), 2:1 Nick Unterbäumer (71.), 2:2 Mohamed Zaim (72.), 3:2 Andre Peters (88.)

Rot: Romello Ahr (70./SSV Bornheim/)

Ausgleich in letzter Minute: Nümbrecht kann SSV-Patzer nicht nutzen

Die späte Niederlage des Tabellenführers wäre für Verfolger SSV Homburg-Nümbrecht eigentlich die perfekte Vorlage gewesen, um eine Wachablösung an der Spitze vorzunehmen. Das Team von Trainer Torsten Reisewitz hatte im Heimspiel gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid aber ebenfalls mit einem bitteren Rückschlag zu kämpfen.

Lange Zeit sah aus Sicht des SSV alles aus wie geplant: In einem sehr körperbetonten Spiel hatte Torjäger Robin Brummenbaum die Gastgeber nach einem schnell ausgeführten Freistoß mit seinem 14. Saisontor in Front gebracht (21.) und so die Weichen für einen guten Start in die Rückrunde gestellt. Im Anschluss drängte Neunkirchen-Seelscheid auf den Ausgleich, der SSV blieb durch Konter gefährlich. Zählbares kam bis in die Schlussminute aber nichts mehr dabei rum. Es schien auf einen knappen Nümbrechter Arbeitssieg hinauszulaufen. Dann allerdings der Schock: Mit einer der letzten Aktionen des Spiels erzielte Jonas Neumann nach Ecke von Linus Daus per Kopf den Ausgleich (90.) und traf den Favoriten damit ins Mark.