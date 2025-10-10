Zwei späte Tore: Young Boys jubeln vor 850 Zuschauern im Topspiel

Der elfte Spieltag der Verbandsliga Württemberg bot den Zuschauern am heutigen Freitagabend packende Duelle, bei denen die Spitzenteams um die Tabellenführung kämpften und sich der Tabellenkeller weiter verdichtete. Spannende Tore und eine Reihe von Elfmeterentscheidungen prägten die Begegnungen und verschafften den Fans einige dramatische Momente.

Young Boys Reutlingen setzten sich gegen FC Holzhausen mit 4:2 durch. Ante Galic brachte die Hausherren in der 26. Minute in Führung, doch Janik Michel glich für Holzhausen per Foulelfmeter in der 40. Minute aus. In der zweiten Halbzeit erzielte Christos Chatzimalousis das 2:1 (68.), Michel glich erneut in der 73. Minute aus, bevor Galic in der 88. Minute und Chatzimalousis in der 90.+4 Minute den Sieg für Reutlingen sicherten.

SV Fellbach und FSV Waiblingen trennten sich 2:2. Patrick Fossi brachte Fellbach in der 27. Minute in Führung, Aron Viventi glich in der 35. Minute aus. Sirin Emre Durmus traf in der 45.+5 Minute zur erneuten Führung, doch Daniele Cardinale stellte in der 64. Minute den Endstand her. Leon Bauer sah in der 92. Minute die Gelb-Rote Karte.



VfR Heilbronn trifft auf TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Heilbronn kämpft gegen die Abstiegsränge, Hofherrnweiler möchte im Mittelfeld weitere Zähler einfahren und den Druck auf die Spitzenteams erhöhen.



SSV Ehingen-Süd empfängt Sportfreunde Schwäbisch Hall. Ehingen-Süd will mit einem Heimsieg den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern, während Schwäbisch Hall Punkte für den Anschluss an das Mittelfeld benötigt.



TSG Tübingen trifft auf Sportfreunde Dorfmerkingen. Tübingen steht im Mittelfeld und möchte die Saison im sicheren Bereich stabilisieren, während Dorfmerkingen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten will.

FC Rottenburg empfängt VfB Friedrichshafen. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellenbereich und benötigen jeden Punkt, um den Anschluss nicht zu verlieren.



TSV Weilimdorf trifft auf Calcio Leinfelden-Echterdingen. Die Partie verspricht Spannung, da beide Teams Punkte für das Mittelfeld oder zur Vermeidung des Abstiegs dringend benötigen.

FC Esslingen musste gegen TSV Oberensingen eine deutliche 0:6-Niederlage hinnehmen. Samuel Bosler erzielte das 0:1 in der 13. Minute, ein Eigentor von Florian Haradinaj (20.) erhöhte auf 0:2. In der zweiten Halbzeit schraubten Lukas Linder (48.), Simon Brandstetter (67.), Marlon Lander (78.) und Fabian Leidenbach (80.) das Ergebnis in die Höhe und besiegelten eine klare Niederlage für Esslingen.