Zwei späte Tore sichern den Heimsieg

Die erste gute Chance in der Sparkassen-Arena war auch dem Schmöllner Team vorbehalten, als sich Nabi in der 6. Minute gut durchsetzte und sein Abschluss noch geklärt wurde. Auch bei einer Flanke von Justin Schmidt stand Nabi im Mittelpunkt, doch der Ball auf den 2. Pfosten konnte nicht im Tor untergebracht werden (17.). Auf der Gegenseite gewann ein Eisenberger Stürmer das Laufduell gegen die Schmöllner Innenverteidigung und Aminu Mohammed musste aus Nahdistanz stark parieren, um den Rückstand zu verhindern (22.). Auch bei einem darauffolgenden Diagonalball sah die Schmöllner Abwehr nicht sicher aus. Doch auch diese Chance der Gäste verpuffte und es blieb beim 0:0. Wenig später ergab sich für Leon Schulze die Riesenchance zum 1:0, doch dieser scheiterte am Hüter der Gäste (30.). Nach einer Flanke unterlief Dominick Heinze den Ball und glücklicherweise schlossen die Gäste zu hoch ab (34.). Justin Schmidt testete in der 39.Minute den gegnerischen Querbalken und auch Jan Marvin Krüger fehlte die Konsequenz nach Dribbling (40.). Mehr passierte bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Christian Pfromm nicht und somit ging es mit 0:0 in die Pause.

Auch im 2. Durchgang ging es chancenmäßig hin und her. Bei einem Zeißig-Abschluss aus der 2. Reihe fehlte allerdings die Schärfe (51.). Die erste Chance der Gäste in Halbzeit 2 hatte es direkt in sich, als nach langem Ball und Rückgabe von der rechten Seite der Ball an den Außenpfosten klatschte (58.). Auf Schmöllner Seite setzte Leon Schulze nach Vorlage von Jan Marvin Krüger den Ball an die Lattenoberkante (62.). 6 Minuten später erhielt der Eisenberger Peter Rauscher gelb-rot und Eisenberg agierte nun in Unterzahl. Leon Schulze hatte anschließend den Führungstreffer vor Augen, doch sein Abschluss konnte vom gut aufgelegten Eisenberger Hüter geklärt werden (74.). Und auch nach Solo von Alexander Korent agierte Leon Schulze glücklos und kam nicht mehr richtig an den Ball (75.). Die Führung für die Schmöllner Elf sollte dennoch fallen. Der eingewechselte Erik Großmann blieb nach Pass von Dominick Heinze cool und schob zum 1:0 ein (83.). 3 Minuten später stellte Nabi mit Kopfball am 2. Pfosten auf 2:0 und sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch Pascal Zopora wollte es nach Foulspiel im 16er noch einmal spannend machen, aber sein Teamkamerad Aminu Mohammed konnte den Elfmeter parieren und somit die “NULL” festhalten. Wenig später beendete Christian Pfromm die Partie und der SVS konnte sich über die ersten 3 Punkte der Saison freuen.