Zwei späte Tore lassen SSV Weilerswist im Spitzenspiel jubeln!

Was für ein Fußballnachmittag im Sportzentrum Weilerswist! Am 12. Spieltag der Kreisliga A Euskirchen empfing der SSV Weilerswist als Tabellenvierter den direkten Konkurrenten vom SV Sötenich (3. Platz) – und bot den Zuschauern ein intensives, hochklassiges Spitzenspiel, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.

Von Beginn an begegneten sich beide Teams mit großem Respekt und taktischer Disziplin. Das Spielgeschehen spielte sich überwiegend zwischen den Strafräumen ab, Torchancen blieben Mangelware. Die Abwehrreihen standen sicher, und so ging es mit einem leichten spielerischen Übergewicht der Gastgeber torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel deutlich an Fahrt auf – vor allem durch den SSV. Die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske kam nun zu klaren Gelegenheiten. Kai Karamouzas hatte die erste große Chance, scheiterte jedoch am stark reagierenden Gäste-Keeper Aaron Zander.

Weilerswist erhöhte den Druck, ließ aber zunächst mehrere gute Chancen ungenutzt – bis die Schlussphase alles entschied.

Doppelschlag in der Nachspielzeit

Als sich alle schon mit einem torlosen Remis abgefunden hatten, schrieb SSV-Legende Kai Karamouzas das nächste Kapitel seiner Vereinsgeschichte. In der 90.+6 Minute nutzte er die Unordnung nach einem Freistoß von Sven Stanienda und brachte den Ball zum viel umjubelten 1:0 im Netz unter.

Sötenich warf daraufhin alles nach vorne – und lief in der 90.+8 Minute in den entscheidenden Konter: Luis Kampermann der auf der linken Angriffsseite auf die Reise geschickt wurde, und im entscheidenden Moment den Überblick behielt und den Ball quer auf Daouda Coulibaly legt, und der dann eiskalt zum 2:0-Endstand vollendete.

Der Jubel im Sportzentrum kannte nach dem Schlusspfiff keine Grenzen – Spieler, Trainer und Fans feierten den verdienten Sieg ausgiebig.

Stimmen zum Spiel

„Ein verdienter Sieg aufgrund unserer starken zweiten Halbzeit. Den Grundstein dafür haben wir aber schon in der ersten Halbzeit gelegt“, analysierte SSV-Coach Frederik Ziburske nach dem Spiel.

Auch der SV Sötenich zeigte eine starke Leistung und bestätigte seine Position in der Spitzengruppe der Liga.

Tore:

1:0 Kai Karamouzas (90.+6)

2:0 Daouda Coulibaly (90.+8)

Aufstellungen:

SSV Weilerswist:

Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Robin Maximilian Berk, Stefan Silva-Santos (65. Luis Kampermann), Björn Büscher, Sven Stanienda, Max Becker, Solehi Salohidin (65. Daouda Coulibaly), Felix Kortholt, Marius Hammes, Firat Bagkan

Trainer: Frederik Ziburske – Co-Trainer: Oguzhan Erkaya

SV Sötenich:

Aaron Zander, Simon Züll, Jonah Weishaupt, Ben Winter (87. Pascal Feyerabend), Tim Jäkel, Dennis Jäkel, Martin Schmitz (90.+5 Max Lang), Marvin Neumann, Paul Hrziwnak, Lars Knebel, Nils Knebel

Trainer: Markus Sabel

Ausblick:

Für den SSV Weilerswist geht es am kommenden Sonntag zum TuS Mechernich, während der SV Sötenich zu Hause den SSV Golbach empfängt.