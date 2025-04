Zwei späte Tore im Spitzenspiel - Im Abstiegskampf wird's kuschlig

Späte Tore im Spitzenspiel

Das Topspiel des 19. Spieltags der Landesliga-Saison stand nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen unter besonderen Vorzeichen. Sowohl der SSV Bornheim als auch der SSV Homburg-Nümbrecht hatten zuletzt mit einer kleinen Form- und Ergebniskrise zu kämpfen gehabt.

Entsprechend verhalten gingen es der Tabellenführer und der Tabellenzweite zunächst auch in diesem Spitzenspiel an. Beide Seiten waren von Beginn an um Fehlervermeidung bemüht und fokussierten sich angesichts der Rückschläge zuletzt auf eine stabile Defensive. Da die wenigen Chancen nicht genutzt wurden, ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel war es dann der Verfolger aus Nümbrecht, der die Initiative ergriff und sich aus der Deckung wagte. Die Konsequenz war der späte Führungstreffer: Eine Vorarbeit von Felix Klein verwandelte Julian Opitz per Kopf zum vermeintlichen Siegtreffer (83.). Vermeintlich, weil der Spitzenreiter noch einen Pfeil im Köcher hatte. Tief in der Nachspielzeit kam Nick Mwaura Hirschfeld im Strafraum zu Fall, den fälligen Foulelfmeter nutzte Kevin Biermann zum 1:1-Ausgleich (90.+4).

Die Punkteteilung hilft beiden Teams tabellarisch nur bedingt weiter. Die Bornheimer verteidigen immerhin ihre vier Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze, Nümbrecht wartet nach vier Rückrundenpartien immer noch auf einen Sieg.