Zwei späte Tore – Ebersberg bringt Sieg nicht über die Zeit

Nicht Richtung Kreisliga schubsen ließen sich Eber-Kapitän (grün, li.) Florian Obermair und Benedikt Schmidmaier vom SV Polling um Michael Stoßberger. – Foto: Roland Halmel

„Wahrscheinlich ist das Unentschieden leistungsgerecht. Leider, wir hätten gerne gewonnen“, so Hieber unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Polling, Vorletzter in der Bezirksliga Oberbayern Süd, hatte in der letzten Phase der Saison hohe Pleiten im Wochentakt einstecken müssen. Am Dienstagabend präsentierten sich die Gastgeber deutlich widerborstiger. „Wir hatten viel den Ball und haben viel versucht. Polling setzte auf Umschaltspiel und spielte schnörkellos nach vorne“, analysierte der Eber-Coach. „Wir hatten am Samstag ein intensives Spiel. In manchen Momenten wirkte der Gegner frischer.“

Lange sah es danach aus, als würde die Ebersberger Serie von acht Spielen ohne Niederlage ausgerechnet im ersten von möglicherweise vier Relegationsspielen reißen. Bis zur 84. Minute lag die Mannschaft von Michael Hieber beim SV Polling mit 0:1 zurück, ehe sich die Ereignisse überschlugen. Thomas Grünwald (83.) und Simon Wiener (90.) drehten das Spiel kurzzeitig für den TSV Ebersberg , ehe den Platzherren spät in der Nachspielzeit ein Elfmeter zugesprochen wurde. Maximilian Baumgartner verwandelte in der 97. Minute zum 2:2, wodurch vor dem Rückspiel am Samstag wieder alles offen ist.

Halber Kader steckt im Stau fest

Erschwerend kam für Ebersberg hinzu, dass die Hälfte des Kaders im Stau stand und verspätet in Polling eintraf. „Es war etwas hektisch vor dem Spiel“, so Hieber. „Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir auf den Platz hätten bringen können.“ Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Begegnung Fahrt auf. Der eingewechselte Julian Jäcker brachte Polling mit einem eingesprungenen Kopfball am kurzen Pfosten in Führung. Aber auch Hieber hatte noch ein paar Pfeile im Köcher, sodass eine Koproduktion der Joker Dominik Pries und Eren Kesgin zum 1:1 von Thomas Grünwald führte.

„Man hat gemerkt, dass wir frische Beine gebracht haben“, lobte Hieber. Ebersberg ging sogar mit 2:1 in Führung. Ein Freistoß wurde zu kurz abgewehrt und die erneute Hereingabe köpfte Simon Wiener am langen Pfosten ein. Polling gab jedoch nicht auf und glich mit der letzten Aktion des Spiels aus. Stefan Niedermaier hatte bei seinem Klärungsversuch den Gegenspieler getroffen, Maximilian Baumgartner übernahm erfolgreich die Verantwortung. „Das Unentschieden lässt für beide alles offen“, blickte Hieber bereits auf Samstag. „Jetzt müssen die anderen den weiten Weg auf sich nehmen.“