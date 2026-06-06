Zwei späte Elfmeter kosten Alemannia den Heimsieg

Dabei schien zunächst vieles für einen erfolgreichen Saisonabschluss der Gastgeber zu sprechen. Salzbergen bestimmte über lange Phasen das Geschehen, erspielte sich zahlreiche Offensivaktionen und hatte den Gegner weitgehend im Griff. Dennoch gelang es der Mannschaft nicht, die spielerische Überlegenheit in ein beruhigendes Ergebnis umzumünzen.

Während die Gastgeber immer wieder den Weg nach vorne suchten, blieb Neuenhaus zunächst offensiv nahezu ohne Wirkung. Aus Sicht von Meiners ließ seine Mannschaft defensiv kaum etwas zu.

„Wir waren eigentlich über die gesamte Partie klar überlegen und hatten viele Offensivaktionen, waren aber im letzten Drittel zu harmlos“, bilanzierte Alemannia-Trainer Andre Meiners nach dem Schlusspfiff.

„Neuenhaus hatte bis zum 1:2-Anschlusstreffer nur eine richtige Torchance“, erklärte der Trainer.

Mit einer Zwei-Tore-Führung schien Salzbergen die Partie lange Zeit unter Kontrolle zu haben. Doch anstatt den Vorsprung über die Zeit zu bringen, brachte sich die Alemannia selbst in Schwierigkeiten. Entscheidend waren dabei zwei Strafstöße, die den Gästen den Weg zurück ins Spiel eröffneten.

Entsprechend deutlich fiel die Analyse des Salzberger Coaches aus.

„Durch zwei Elfmetergeschenke unsererseits, durch unnötige Aktionen, aus denen nie eine Torchance entstanden wäre, schenken wir den Sieg dann noch her“, sagte Meiners. Die Enttäuschung über den verpassten Erfolg war ihm dabei deutlich anzumerken. „Wer solche Geschenke verteilt, hat es dann auch einfach nicht verdient.“

So gelang es Neuenhaus, trotz der über weite Strecken unterlegenen Vorstellung, einen Punkt aus Salzbergen mitzunehmen. Für die Gastgeber blieb dagegen das Gefühl, einen bereits sicher geglaubten Heimsieg leichtfertig aus der Hand gegeben zu haben.

In der Abschlusstabelle beendet der SV Alemannia Salzbergen die Saison auf Rang zwölf mit 32 Punkten. Borussia Neuenhaus bleibt mit 22 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss gemeinsam mit Sparta Werlte und dem VfL Emslage den Gang aus der Bezirksliga antreten.

Nach einer langen und kräftezehrenden Spielzeit richtete Meiners den Blick unmittelbar nach Spielende bereits auf die kommenden Wochen. „Wir sind froh, dass es nun in die viel zu kurze Sommerpause geht“, sagte der Alemannia-Trainer.

Damit endet für beide Mannschaften die Saison mit einem Remis, das aus Sicht der Gastgeber eher wie zwei verlorene Punkte wirkte. Salzbergen war über weite Strecken die bessere Mannschaft, brachte sich jedoch durch eigene Fehler um den verdienten Lohn und musste sich zum Abschluss mit einem 2:2 zufriedengeben.