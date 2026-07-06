Zwei Siege, sechs weitere Zugänge – KFC startet erfolgreich 7:1 gegen VfB Uerdingen, 2:1 gegen Speldorf. So lauten die ersten beiden Resultate der Uerdinger Saisonvorbereitung. Unterdessen feiert ein halbes Dutzend neuer Spieler ihr Debüt. Einer von ihnen bringt immense Regionalliga-Erfahrung mit. Um diese Akteure handelt es sich. von Marvin Wibbeke · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC kann Erfolge vorbringen – Foto: Sven Hanisch

Am Wochenende hat sich der KFC Uerdingen erstmals mit seinem neuen Kader und in seinem neuen Dress präsentiert. Nach der öffentlichen Trainingseinheit am Samstagmittag am Löschenhofweg folgte nachmittags das erste Testspiel der Sommervorbereitung beim VfB Uerdingen. Am Sonntag stand dann ein nicht öffentlicher Test gegen den Landesligisten VfB Speldorf auf dem Programm. Beide Spiele hat der KFC gewonnen: Am Samstag gab es ein standesgemäßes 7:1 beim Stadtteil-Nachbarn VfB, am Sonntag ein knappes 2:1 gegen Speldorf.

Neben den bekannten 18 Kaderspielern, die der KFC schon in den vergangenen Tagen und Wochen bekannt gegeben hatte, waren beim öffentlichen Training und in den ersten beiden Testspielen sechs weitere Spieler neu mit dabei, deren Verpflichtung vom Verein zwar noch nicht offiziell kommuniziert wurde, die aber ebenfalls zum Oberliga-Kader gehören werden. Der prominenteste Name ist sicherlich Vincent Schaub, der für verschiedene Klubs in der Regionalliga West aktiv war und dort auf fast 200 Einsätze kommt. Zuletzt spielte er für den neuen Ligakonkurrenten Wuppertaler SV. Er durchlief die Nachwuchsabteilung von Fortuna Düsseldorf. Neue Spieler bringen Schwung Von dort wechselt – neben Keeper Dominic Grehl – ein weiterer Spieler nach Uerdingen, Verteidiger Tobias Grulke ist auf der rechten Seite zu Hause. Luca Thissen ist ähnlich wie Schaub ein zumindest in der Oberliga bekannter Name, er spielte zuletzt für den VfB Homberg. Vom Siegburger SV kommt unterdessen Verteidiger Till Weingarten nach Uerdingen. Auch er durchlief die Nachwuchsabteilung von Fortuna Düsseldorf. Das Torwarttrio wird durch den Oberliga-erfahrenen Marius Delker komplettiert, er spielte zuletzt beim Duisburger FV. Der sechste Zugang ist Verteidiger Louis Halfes-Meis, der aus der U19 des MSV Duisburg kommt.

Unterdessen scheinen zumindest die Verpflichtungen von Vincent Schaub und Marius Delker noch recht frisch zu sein, denn sie spielten am Sonntag in Trikots von Alexander Lipinski und Jonas Holzum mit abgeklebten Namen. Darüber hinaus wird Coach Julian Stöhr noch nicht wirklich viele Rückschlüsse aus den ersten Einheiten und Spielen gezogen haben können, zeigte sich am Sonntag daher mit gemischten Gefühlen. „Das war der typische erste Aufgalopp, besonders am Samstag“, sagt der Coach. Sein Team hatte da bereits die Trainingseinheit in den Knochen, nach der frühen Führung setzte es direkt einen Gegentreffer. „Hinten raus haben wir die Torquote aber gut nach oben geschraubt“, ergänzt er. Neben Jan Bachmann traf auch Wladimir Wagner, Yuta Inoue doppelt und Alexander Lipinski dreifach. Gegen den VfB Speldorf schickte Stöhr eine andere Mannschaft auf den Platz, wechselte munter durch. Über weite Strecken der ersten Halbzeit sei er „gar nicht zufrieden“ gewesen, sagte er nach dem Spiel. Nach dem Rückstand und mehreren Wechseln nahm das Spiel des KFC Fahrt auf, die neuen Spieler Luca Thissen, Mario Knops und Wladimir Wagner brachten merklich Schwung in die Offensive, auch der eingewechselte Dave Fotso Youmssi machte ein gutes Spiel. Dank zweier Tore von Neu-Stürmer Wagner gewann der KFC am Ende knapp, den zweiten Treffer erzielte er artistisch im Liegen kurz vor Schluss.