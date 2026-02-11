Zwei Siege ohne Gegentore

RPS-Oberligist SV Auersmacher hat die Testspielserie mit zwei Siegen fortgesetzt. Am Samstag gewann das Team von Trainer Heiko Wilhelm beim Nord-Ost-Verbandsligisten VfL Primstal mit 4:0, am Mittwoch setzte sich das Team aus dem Kleinblittersdorfer Gemeindeteil mit 2:0 (0:0) beim Schröder-Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen durch. Im Blieskasteler Stadtteil traf Philipp König zur Gäste-Führung, Patrick Jantzen baute diese zum Endstand aus. "Am Samstag war ich mit unserer Defensiv-Leistung sehr zufrieden, heute haben wir zwar auch kein Gegentor bekommen, was grundsätzlich schon mal gut ist, aber in manchen Situationen waren wir zu fahrig, so dass wir auch etwas Glück hatten", sagte der Trainer nach dem spiel. Am Samstag um 14.30 Uhr kommt der SC Halberg Brebach, der ebenfalls in der Schröder-Saarlandliga spielt, zu einem weiteren Testspiel auf den Kunstrasenplatz nach Auersmacher.