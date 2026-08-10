Zwei Siege in drei Tagen – Dachau jubelt beim punktlosen Schlusslicht Eishockey Bayernliga von Robert Ohl · Heute, 09:51 Uhr · 0 Leser

Ball und Gegner kontrollierten Lorenz Knöferl und der TSV Dachau 1865. – Foto: Robert Ohl

Der TSV Dachau 1865 gewinnt beim punktlosen Schlusslicht Weißenburg. Kapitän Grotz trifft kurz vor der Pause aus 17 Metern unhaltbar in den Winkel.

Nach dem spektakulären 6:4-Erfolg gegen Bobingen fällt der erste Auswärtssieg des TSV Dachau 1865 in dieser Saison mit dem 2:0 beim punktlosen Tabellenletzten Weißenburg eher in die Kategorie „wichtiger und verdienter Arbeitssieg“. Die Dachauer haben damit nach fünf Spieltagen bereits drei Siege auf ihrem Konto und belegen aktuell den achten Tabellenplatz mit Blick nach oben. „Wir hätten auch höher gewinnen können, aber dafür ist die Mannschaft noch nicht abgezockt genug. Den Sieg nehmen wir aber natürlich gerne mit“, stellte Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann nach dem Schlusspfiff erleichtert fest. Die erste Halbzeit war von einem äußerst destruktiven Spiel der Gastgeber geprägt, die sich in den ersten 45 Minuten keine einzige nennenswerte Offensivaktion erarbeiteten. Die Elf von Trainer Doll hatte zunächst Probleme, richtig in die Partie zu finden. Erst ab der 30. Minute übernahmen die Dachauer zunehmend die Kontrolle.

Dachau gelingt der erste Auswärtssieg gegen den Tabellenletzten Die große Chance zur Führung bot sich in der 40. Minute: Dino Burkic drang in den Strafraum ein und konnte nur noch regelwidrig gestoppt werden. Den fälligen Foulelfmeter platzierte John Haist flach nach rechts unten, scheiterte jedoch an Weißenburgs Keeper Maximilian Laub. Auch den Nachschuss konnte Sven Kosel nicht verwerten. Kurz vor der Pause fiel dann doch das längst überfällige 0:1. In der 45. Minute eroberte Kapitän Nikolaus Grotz einen zweiten Ball und jagte diesen aus 17 Metern unhaltbar in den Winkel. Mit der hochverdienten Führung ging es in die Halbzeitpause. „Wir dürfen uns von der destruktiven Spielweise der Gastgeber nicht einlullen lassen und müssen die gesamte Breite des Feldes nutzen“, analysierte Hoffmann zur Pause. Weißenburg kam etwas aktiver aus der Kabine und setzte die Dachauer mit einem guten Pressing in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte unter Druck. Der einzige gefährliche Abschluss der Gastgeber resultierte daraus in der 50. Minute, als ein Schuss an der Latte landete. Es sollte jedoch die einzige echte Torchance der Hausherren über die gesamte Spielzeit bleiben.