"Zwei Siege hintereinander tun gut" - 05 gewinnt bei Vahdet

„Erstmal freuen wir uns natürlich, dass wir einen zweiten Sieg hintereinander einfahren konnten. Zwei Siege hintereinander tun gut“, sagte Trainer Jozo Brinkwerth nach dem Spiel zufrieden. Gegen einen individuell starken Gegner erwischte seine Mannschaft den besseren Start: Jannis Wenzel traf per Foulelfmeter zur Führung (20.), Maximilian Herwig legte nur zwei Minuten später das 2:0 nach. „Von den Torchancen her war das zur Halbzeit auch verdient. Natürlich muss man auch ein gewisses Spielglück haben, dass man in Führung geht – dann ist manches leichter“, erklärte Brinkwerth.

Nach der Pause drückte Göttingen auf die Entscheidung, ließ jedoch mehrere gute Chancen ungenutzt. „Wir haben es leider nicht geschafft, das Ergebnis früh auf 3:0 oder 4:0 zu stellen“, so der Coach. Stattdessen kam Vahdet nach einer Gelb-Roten Karte besser ins Spiel. „Plötzlich war Vahdet auch sehr torgefährlich und wir hatten einige Momente, die wir überstehen mussten“, berichtete Brinkwerth.

In der Schlussphase machten die Gäste dann alles klar: Harut Hayreptyan sorgte mit dem 3:0 (82.) für die Entscheidung, Ali Ismail erhöhte wenig später auf 4:0 (85.). „Spätestens mit dem 3:0 war klar, dass wir das Spiel gewinnen werden“, sagte Brinkwerth, der den Fokus nun auf das nächste Spiel legt: „Jetzt freuen wir uns auf das kleine Derby am Freitag gegen Northeim – und hoffen, dass personell vielleicht der eine oder andere zurückkommt.“

Während Göttingen 05 also auf Northeim trifft, muss Vahdet zum MTV Gifhorn reisen und trifft direkt auf das nächste Spitzenteam der Landesliga.