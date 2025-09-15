Zwei Siege gegen den HSV: Perfektes Wochenende für Braesen

In der Folge bestimmten die Gäste die Partie, hatten ein Chancenplus und gingen verdient durch Lorenzen nach einer Ecke in Führung. „Danach war das Spiel ausgeglichen, aber bis zur Pause hatten wir die besseren Möglichkeiten“, so Braesen. Auch BU-Trainer Michael Koss sah zunächst Parallelen zur Vorwoche: „Kleiner Déjà-vu-Effekt. Wieder ein frühes 1:0, dann direkt das 1:1 kassiert – wie gegen Altengamme.“
Nach dem Seitenwechsel übernahm Barmbek-Uhlenhorst zunehmend die Kontrolle. „Die zweite Halbzeit gehörte klar BU. Wir haben uns hinten reindrücken lassen, quasi den Chelsea-Bus geparkt“, gab Braesen offen zu. Koss haderte indes mit der Chancenverwertung: „Wir hatten das Spielgeschehen in der Hand, haben viel Aufwand betrieben, aber das Verhältnis von Aufwand und Ertrag stimmte überhaupt nicht.“ Zwar belohnte sich BU spät mit dem 2:2 durch Christodoulos (89.), doch Ohe schlug noch einmal zurück. „Man hat gesehen, dass bei uns die Kräfte nachließen, da wollte man den Punkt schon gerne mitnehmen. Aber dann hat Max Grablewski noch die Idee, bringt den Ball in den Strafraum – und Memmo schaltet am schnellsten“, schilderte Braesen das 2:3 durch Özalp in der Nachspielzeit.
Während der Jubel im Oher Lager grenzenlos war – „Pure Freude, perfektes Drehbuch, ein richtig geiler Sieg, der das Wochenende versüßt“, so Braesen (ist Bayern-Fan), der sich am morgen nach dem Spieltag auf den Weg nach München machte um in der Allianz-Arena gegen den HSV das Geburtstagsgeschenk seines Sohnes einzulösen. Bei Koss überwog der Frust: „Das fühlt sich zäh an. Wir holen uns Dominanz, erarbeiten Chancen, aber der Ertrag ist zu gering. Wir müssen es den Gegnern in Zukunft deutlich schwerer machen, Tore gegen uns zu erzielen.“
HSV Barmbek-Uhlenhorst – FC Voran Ohe 2:3 ((1:1)
HSV Barmbek-Uhlenhorst: Lasse Erichsen, Marc Henry Lange, Flemming Jannik Bones, Julius Bleckmann, Benjamin Arhin Baffour, Lennart Endlich (40. Anton Brauner) (60. Janis Korczanowski), Noah Rajabi Ghahreman (46. Claudio Eduardo Ramirez Farias), Christian David Bento Waldheim, Nikolaos Christodoulos, Niclas Gröning, Makoto Ayano - Trainer: Michael Koss
FC Voran Ohe: Sebastian Alexander Kalk, Daniel Walek, Philipp Lorenzen, Tom-Philipp Müller, Max Alec Grablewski, Gianini Stefanita Balasea (64. Makram Ben Ayed), Til Kröcher (72. Marc Ohl), Till Witmütz, Oguzhan Acar, Muhammed Emin Özalp, Darijo Jerome Kramer (77. Bless Martin Kumih Dapaah) - Trainer: Jan Krey
Schiedsrichter: Jann Philipp Dammaß
Tore: 1:0 Niclas Gröning (4.), 1:1 Til Kröcher (6.), 1:2 Philipp Lorenzen (17.), 2:2 Nikolaos Christodoulos (89.), 2:3 Muhammed Emin Özalp (90.+4)