Zwei Siege gegen den HSV: Perfektes Wochenende für Braesen

Das Auswärtsspiel beim HSV Barmbek-Uhlenhorst lieferte für den FC Voran Ohe ein dramatisches Drehbuch – und endete in Ekstase. „Es ging überhaupt nicht gut los. Schon vor dem Spiel der erste Nackenschlag, weil wir Tautzi beim Warmmachen verloren haben. Dann gleich das 0:1 in der vierten Minute“, schilderte Ohe-Coach Marco Braesen seinen schwierigen "Einstand." Der einstige Torjäger und jetzige Co-Trainer des FC Voran Ohe rückte für den urlaubenden Chefcoach Jan Krey in eine neue Rolle. Gröning traf früh für die Hausherren, doch Ohe schlug sofort zurück: „Wir haben die Köpfe oben behalten und direkt eine tolle Kombination zum 1:1 durch Kröcher abgeschlossen.“

In der Folge bestimmten die Gäste die Partie, hatten ein Chancenplus und gingen verdient durch Lorenzen nach einer Ecke in Führung. „Danach war das Spiel ausgeglichen, aber bis zur Pause hatten wir die besseren Möglichkeiten“, so Braesen. Auch BU-Trainer Michael Koss sah zunächst Parallelen zur Vorwoche: „Kleiner Déjà-vu-Effekt. Wieder ein frühes 1:0, dann direkt das 1:1 kassiert – wie gegen Altengamme.“

Nach dem Seitenwechsel übernahm Barmbek-Uhlenhorst zunehmend die Kontrolle. „Die zweite Halbzeit gehörte klar BU. Wir haben uns hinten reindrücken lassen, quasi den Chelsea-Bus geparkt“, gab Braesen offen zu. Koss haderte indes mit der Chancenverwertung: „Wir hatten das Spielgeschehen in der Hand, haben viel Aufwand betrieben, aber das Verhältnis von Aufwand und Ertrag stimmte überhaupt nicht.“ Zwar belohnte sich BU spät mit dem 2:2 durch Christodoulos (89.), doch Ohe schlug noch einmal zurück. „Man hat gesehen, dass bei uns die Kräfte nachließen, da wollte man den Punkt schon gerne mitnehmen. Aber dann hat Max Grablewski noch die Idee, bringt den Ball in den Strafraum – und Memmo schaltet am schnellsten“, schilderte Braesen das 2:3 durch Özalp in der Nachspielzeit.



