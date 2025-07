Zwei Siege an einem Wochenende

Am Freitagabend empfing unsere Erste Mannschaft auf Platz 3 den Bezirksligisten Vorwärts Epe. Vor rund 50 Zuschauern setzte sich das Team, betreut von Trainer Brode, mit 1:0 durch.

In einem chancenarmen ersten Durchgang brachte Dennis Brode unsere Farben Mitte der Halbzeit mit einem überlegten Heber in Führung. Beide Mannschaften zeigten, dass sie sich noch mitten in der Vorbereitung befinden – die Trainingsbelastung der Woche war deutlich zu erkennen.

Unterm Strich war es ein gelungener Test unter idealen Bedingungen.