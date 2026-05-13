Zwei Serien, ein Titel

Seit dem Wechsel der Frauenfußball-Abteilung zum VfL im Jahr 2003 haben die Wölfinnen den Wettbewerb über Jahre geprägt wie kein anderes Team. Insgesamt 77 Siege stehen seitdem im DFB-Pokal zu Buche. Besonders beeindruckend: Alle bisherigen elf Finalteilnahmen endeten mit dem Titelgewinn. Damit bleibt Wolfsburg Rekordsieger des Wettbewerbs. Nicht selten mussten die Grün-Weißen dabei bis an ihre Grenzen gehen. Acht Pokalspiele wurden erst in der Verlängerung entschieden, vier davon sogar erst im Elfmeterschießen. Zu den denkwürdigsten Erfolgen zählt das Finale 2018 gegen Bayern ebenso wie das diesjährige Halbfinale beim FC Carl Zeiss Jena Frauen, das die Wölfinnen nach torlosen 120 Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen für sich entschieden.

Defensive Stabilität auf beiden Seiten Auch in der laufenden Pokalsaison präsentierte sich Wolfsburg defensiv äußerst stabil. Bis zum Halbfinale erzielten die Niedersächsinnen 15 Treffer und kassierten lediglich ein Gegentor. Doch auch Bayern reist mit einer makellosen Bilanz nach Köln. Die Münchnerinnen erzielten bislang zwölf Tore und blieben im gesamten Wettbewerb ohne Gegentreffer. Im Halbfinale gegen die SGS Essen Frauen sorgte der Titelverteidiger bereits vor der Pause für klare Verhältnisse und zog mit einem souveränen 4:0 ins Finale ein.