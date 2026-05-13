Zwei Serien, ein Titel

Seit dem Wechsel der Frauenfußball-Abteilung zum VfL im Jahr 2003 haben die Wölfinnen den Wettbewerb über Jahre geprägt wie kein anderes Team. Insgesamt 77 Siege stehen seitdem im DFB-Pokal zu Buche. Besonders beeindruckend: Alle bisherigen elf Finalteilnahmen endeten mit dem Titelgewinn. Damit bleibt Wolfsburg Rekordsieger des Wettbewerbs.
Nicht selten mussten die Grün-Weißen dabei bis an ihre Grenzen gehen. Acht Pokalspiele wurden erst in der Verlängerung entschieden, vier davon sogar erst im Elfmeterschießen. Zu den denkwürdigsten Erfolgen zählt das Finale 2018 gegen Bayern ebenso wie das diesjährige Halbfinale beim FC Carl Zeiss Jena Frauen, das die Wölfinnen nach torlosen 120 Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen für sich entschieden.
Defensive Stabilität auf beiden Seiten
Auch in der laufenden Pokalsaison präsentierte sich Wolfsburg defensiv äußerst stabil. Bis zum Halbfinale erzielten die Niedersächsinnen 15 Treffer und kassierten lediglich ein Gegentor.
Doch auch Bayern reist mit einer makellosen Bilanz nach Köln. Die Münchnerinnen erzielten bislang zwölf Tore und blieben im gesamten Wettbewerb ohne Gegentreffer. Im Halbfinale gegen die SGS Essen Frauen sorgte der Titelverteidiger bereits vor der Pause für klare Verhältnisse und zog mit einem souveränen 4:0 ins Finale ein.
Das bislang letzte Pokalfinale zwischen Wolfsburg und Bayern liegt erst ein Jahr zurück. Damals setzten sich die Wölfinnen mit 2:0 durch. Treffer von Jule Brand und Dominique Janssen sicherten den Titelgewinn.
Überhaupt spricht die Pokalbilanz gegen Bayern leicht für Wolfsburg: Achtmal trafen beide Teams bislang im Wettbewerb aufeinander, sechsmal behielt der VfL die Oberhand – darunter auch zwei Finalsiege.
Routiniers mit besonderer Pokalgeschichte
Einige Spielerinnen haben die Erfolgsära der Wolfsburgerinnen über Jahre mitgeprägt. Alexandra Popp war bei allen elf Pokalsiegen dabei und absolvierte bislang 44 Pokalspiele für die Wölfinnen. Auch Joelle Wedemeyer gehört mit zehn Titeln zu den prägenden Figuren der jüngeren Vereinsgeschichte. Svenja Huth sammelte bislang fünf Pokalsiege im VfL-Trikot.
Auch an der Seitenlinie bringt Wolfsburg Erfahrung mit: Cheftrainer Stephan Lerch stand zwischen 2017 und 2021 in vier Pokalfinals – und gewann jede einzelne Partie.
Der DFB-Pokal der Frauen wird seit 2010 in seiner heutigen Form vergeben. Die vom Schweizer Designer Thomas Hug entworfene Trophäe ist rund 60 Zentimeter hoch, wiegt etwa elf Kilogramm und besteht aus Messing. Auf dem Sockel sind sämtliche Pokalsiegerinnen seit 1980 eingraviert.
Am Donnerstag kommt ein weiterer Name hinzu – entweder erneut der des VfL Wolfsburg oder der des FC Bayern München.