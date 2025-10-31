 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Im Hinspiel eine klare Angelegenheit: Die Quelle aus Führt setzte sich am ersten Spieltag mit 4:0 gegen den FSV Erlangen-Bruck durch.
Im Hinspiel eine klare Angelegenheit: Die Quelle aus Führt setzte sich am ersten Spieltag mit 4:0 gegen den FSV Erlangen-Bruck durch. – Foto: Wolfgang Zink

Zwei Serien auf dem Spiel: »Wollen wir unbedingt fortsetzen«

Fürth will Heimserie wahren, Bruck auswärts konstant +++ Effizienz gefragt

Nach dem 4:3 in Mögeldorf und dem 2:1 von Erlangen-Bruck gegen Buckenhofen trifft am 18. Spieltag der Landesliga Nordost der Fünfte auf den Vierten. Die SG Quelle Fürth (31 Punkte) hat zu Hause erst einmal verloren und möchte den Abstand nach oben verkürzen, der FSV Erlangen-Bruck (36) will seine Position im Spitzenquartett festigen.

Nach dem wilden 3:4 in Mögeldorf, bei dem die Quelle eine frühe 2:0-Führung noch aus der Hand gab, will das Team von Trainer Taner Koc diesmal die Balance zwischen Offensive und Cleverness besser halten. „Den Ertrag, den wir uns erarbeitet haben, ist in Ordnung. Wir stehen verdient auf dem fünften Platz“, betont Koc, der die Entwicklung seiner Mannschaft trotz mancher Rückschläge positiv sieht.

Vor allem in puncto Chancenverwertung und Spielkontrolle sieht der Fürther Coach noch Steigerungspotenzial. „Als Mannschaft im oberen Drittel musst du solche Spiele entscheiden, indem du cleverer agierst und das 3:0 machst, wenn sich die Gelegenheit bietet“, erklärt er. Dennoch überwiegt vor dem Heimspiel die Zuversicht: „Wir können befreit reingehen und wollen die Punkte bei uns behalten. Unsere Serie mit nur einer Niederlage zu Hause wollen wir unbedingt fortsetzen.“

Morgen, 14:00 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
14:00

Auch beim kommenden Gegner ist die Stimmung gut. Der FSV Erlangen-Bruck setzte sich zuletzt mit 2:1 gegen den SV Buckenhofen durch, blieb dabei aber spielerisch unter den eigenen Möglichkeiten. Spielertrainer Philipp Messingschlager weiß, dass seine Elf trotz des Erfolgs Luft nach oben hat: „Mit dem Ergebnis waren wir natürlich glücklich, mit der Art und Weise weniger. Wir wissen, dass wir deutlich besser spielen können.“

Dennoch fällt die Zwischenbilanz in Bruck positiv aus. Nach 17 Spieltagen und Platz vier zeigt sich der Coach zufrieden: „Wir sind absolut im Soll und in Schlagdistanz nach oben. Vor allem gegen die vermeintlich schwächeren Gegner haben wir uns stabilisiert, das war in der Vergangenheit nicht immer so.“ Ein Auswärtsspiel bei einem formstarken Gegner wie der Quelle sieht Messingschlager als willkommene Herausforderung. „Die Jungs wollen beweisen, warum sie in der Tabelle vor der Quelle stehen. Es wird ein schweres Spiel gegen eine Mannschaft, die sich unter Taner Koc stabilisiert hat. Aber wir haben auswärts nur einmal verloren – und wollen an unsere Konstanz anknüpfen.

Die Voraussetzungen für ein intensives und technisch ansprechendes Spiel sind also gegeben. Wer seine Chancen effizienter nutzt, wird das direkte Duell um Platz vier für sich entscheiden können – ein echtes Spitzenspiel auf Augenhöhe.

Der gesamte 18. Spieltag in der Übersicht:

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
14:00

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
19:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
14:00

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
16:00

Morgen, 14:30 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
14:30

Marco BaumgartnerAutor