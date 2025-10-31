Zwei Serien auf dem Spiel: »Wollen wir unbedingt fortsetzen«

Vor allem in puncto Chancenverwertung und Spielkontrolle sieht der Fürther Coach noch Steigerungspotenzial. „Als Mannschaft im oberen Drittel musst du solche Spiele entscheiden, indem du cleverer agierst und das 3:0 machst, wenn sich die Gelegenheit bietet“, erklärt er. Dennoch überwiegt vor dem Heimspiel die Zuversicht: „Wir können befreit reingehen und wollen die Punkte bei uns behalten. Unsere Serie mit nur einer Niederlage zu Hause wollen wir unbedingt fortsetzen.“

Nach dem wilden 3:4 in Mögeldorf, bei dem die Quelle eine frühe 2:0-Führung noch aus der Hand gab, will das Team von Trainer Taner Koc diesmal die Balance zwischen Offensive und Cleverness besser halten. „Den Ertrag, den wir uns erarbeitet haben, ist in Ordnung. Wir stehen verdient auf dem fünften Platz“, betont Koc, der die Entwicklung seiner Mannschaft trotz mancher Rückschläge positiv sieht.

Auch beim kommenden Gegner ist die Stimmung gut. Der FSV Erlangen-Bruck setzte sich zuletzt mit 2:1 gegen den SV Buckenhofen durch, blieb dabei aber spielerisch unter den eigenen Möglichkeiten. Spielertrainer Philipp Messingschlager weiß, dass seine Elf trotz des Erfolgs Luft nach oben hat: „Mit dem Ergebnis waren wir natürlich glücklich, mit der Art und Weise weniger. Wir wissen, dass wir deutlich besser spielen können.“

Dennoch fällt die Zwischenbilanz in Bruck positiv aus. Nach 17 Spieltagen und Platz vier zeigt sich der Coach zufrieden: „Wir sind absolut im Soll und in Schlagdistanz nach oben. Vor allem gegen die vermeintlich schwächeren Gegner haben wir uns stabilisiert, das war in der Vergangenheit nicht immer so.“ Ein Auswärtsspiel bei einem formstarken Gegner wie der Quelle sieht Messingschlager als willkommene Herausforderung. „Die Jungs wollen beweisen, warum sie in der Tabelle vor der Quelle stehen. Es wird ein schweres Spiel gegen eine Mannschaft, die sich unter Taner Koc stabilisiert hat. Aber wir haben auswärts nur einmal verloren – und wollen an unsere Konstanz anknüpfen.“

Die Voraussetzungen für ein intensives und technisch ansprechendes Spiel sind also gegeben. Wer seine Chancen effizienter nutzt, wird das direkte Duell um Platz vier für sich entscheiden können – ein echtes Spitzenspiel auf Augenhöhe.



Der gesamte 18. Spieltag in der Übersicht:

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr ASV Weisendorf Weisendorf SV Lauterhofen Lauterhofen 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr FC Vorwärts Röslau Röslau TSV Windeck 1861 Burgebrach Burgebrach 14:00 PUSH