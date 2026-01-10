Zwei Sekunden vor Schluss: Dirnaichner schießt TuS zum Titel

Die TuS Pfarrkirchen ist neuer Hallenmeister des Fußballkreis West! Die Rottaler, die 2024 schon Sieger im Westen waren, hielten in der am Samstag-Nachmittag in Dingolfing ausgetragenen Veranstaltung im Endspiel den famos aufspielenden A-Klassisten ETSV 09 Landshut mit 1:0 in Schach. Winter-Neuzugang Pascal Dirnaichner schoss seine Farben in einem mega-spanennden und umkämpften Match zwei Sekunden vor Schluss zum Sieg. Die Enttäuschung der unterlegenen "Eisenbahner" wird sich in Grenzen halten, denn der Underdog schafften den Sprung zur "Niederbayerischen", bei der die 09er als Ausrichter fungieren.





Neben den beiden Finalisten qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaft, die am kommenden Samstag (Beginn: 13 Uhr) ausgetragen wird, auch die beiden Kreisklassisten SV Puttenhausen und SV Landshut-Münchnerau. Erstgenannter hatten im Spiel um den dritten Platz knapp mit 1:0 die Nase vorne.