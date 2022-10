Zwei schwere Verletzungen trüben den Erfolgslauf des Magdeburger FFC Frauen-Regionalliga +++ Zwei Stammspielerinnen werden dem MFFC voraussichtlich lange fehlen

Als Schiedsrichterin Sophie Fabienne Olivie am Sonntag um 15:45 Uhr den Schlusspfiff im Heinrich-Germer-Stadion ertönen ließ, war die Welt des Magdeburger FFC noch in bester Ordnung. Auch im sechsten Saisonspiel blieben die Regionalliga-Frauen unbesiegt, feierten einen 2:1 (1:1)-Erfolg über die Zweitvertretung von Carl Zeiss Jena. Die Nachricht, wie teuer der MFFC den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel bezahlt hat, erreichte Verantwortliche und Mitspielerinnen erst eine ganze Weile nach dem Ende: Mit Sechserin Tabea Alsleben und Flügelspielerin Chantal Isabell Münch werden zwei Stammkräfte voraussichtlich eine lange Zeit ausfallen. Zu den FuPa-Profilen:

>> Tabea Alsleben

>> Chantal Isabell Münch

MFFC-Trainer Auer: "Es war wie verflixt"

Beide mussten schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. „Es war wie verflixt“, sagte MFFC-Coach Alexander Auer: „Gerade in dem Moment, als der Krankenwagen ankam, um ,Tabbi’ abzuholen, hat sich auch ,Bella’ verletzt.“ Und eben jene „Bella“ Münch, die im Sommer nach einer Spielzeit bei Eintracht Braunschweig an die Elbe zurückgekehrt war und sich sofort wieder als Stammspielerin etabliert hat, könnte in dieser Saison womöglich gar nicht mehr zum Einsatz kommen. „Die erste Befürchtung ist, dass sie sich erneut das Kreuzband gerissen hat“, erklärte Auer mit bedrückter Stimme und ergänzte: „Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss geben.“

Alsleben derweil, die in Auers System eine wichtige Rolle in der Mittelfeldzentrale einnimmt, könnte für die acht verbleibenden Partien des Jahres ausfallen. „Sie hat sich den Ellenbogen gebrochen“, berichtete ihr Coach. Je nachdem, wie kompliziert der Bruch ist, variiert die Ausfallzeit. Das genaue Ausmaß werden erst weitere Untersuchungen zeigen.

Angesichts der schweren Verletzungen war es für Auer umso bedeutsamer, dass die drei Punkte im Germer-Stadion blieben. „Den Sieg haben wir für die beiden eingefahren“, erklärte der 35-Jährige. Dabei brauchte es zunächst einige Minuten, um die zwei Schockmomente zu überwinden. „Das steckt man natürlich nicht so einfach weg“, so Auer.