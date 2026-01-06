Zwei Schweizer Drittligisten beim Laufenburger Grieshaber Cup 2026

Seit 12 Jahren richtet der SV 08 Laufenburg zur Vorbereitung auf die neue Saison die Spiele um den Grieshaber Cup aus. Das Ende Juli 2026 terminierte Turnier wird erneut sehr stark besetzt sein.

Der Gastgeber SV 08 Laufenburg und dessen 1. Mannschaft freuen sich besonders über die Teilnahme der beiden Schweizer Drittligisten (Promotion League) FC Basel U21 und FC Zürich U21 aber auch über die spontane Zusage des aktuellen Tabellenführers der Verbandsliga Südbaden, FC Teningen.